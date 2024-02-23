Коли зло у війні стає буденним, мистецтво подовжує життя правдивих емоцій – звернення Глави держави з нагоди відкриття національного кінофестивалю Cinema for Victory

Дорогі українці, українки!

Усі друзі України, які підтримують нас.

Завтра вже два роки, як триває ця битва. Битва заради життя.

Масштаб російського вторгнення шокував світ. Значення цієї битви для всього світу таке вагоме, що це допомогло нам об’єднати десятки націй із різних континентів спільною метою – метою подолання російського зла.

Жорстокість, яку принесли російські окупанти на українську землю, створила глобальну емоцію – емоцію відрази до такої Росії. А героїчний спротив українців забезпечив найнадійніший зв’язок нашого народу й держави зі світом – спільне переконання багатьох людей, що свобода ніколи не має програвати вбивцям.

Я вдячний усім, хто став на бік України.

Утім, час має властивість позбавляти енергії будь-які емоції та зв’язки. Час пом’якшує спогади та затирає протистояння. Все програє йому, окрім одного. Людство віднайшло лише один спосіб перемогти час. І це – мистецтво.

Зараз уже не згадати більшості новин, розмов, політичних баталій минувшини, коли людство проходило через інші подібні битви. Тодішні факти й характери надійно заховані часом.

Але не всі. Мистецтво повертає до життя будь-що пройдене, усе пережите, усе відчуте. І коли до новин уже звикання, коли зло у війні стає таким буденним, що шокує вже сама ця буденність, а не злочини війни… І коли люди, буває, заплющують очі, мистецтво подовжує життя правдивих емоцій.

Я впевнений, що світ ніколи не забуде Бучу та Маріуполь. Бо історії трагедій цієї війни будуть на мільйонах екранів, а отже, – у мільярдах сердець. Я впевнений, що людство не втратить поваги до героїзму наших людей. Кіно зробить цей героїзм легендарним і вчитиме, що кожен має зробити вибір у житті – етичний вибір. Вибір на користь життя й справедливості – на користь України. Я впевнений, ми збережемо наше єднання зі світом за будь-яких дезінформаційних штормів. Мистецтво буде на нашому боці.

Я хочу зараз подякувати та підтримати всіх, хто зберігає цей досвід України та українців. Я вдячний за кожен сценарій і кожен фільм, які говорять світу про наші сльози та нашу хоробрість, про втрати українців, про всіх наших людей та цю нашу битву за власний дім.

Я дякую вам за те, що робите Україну частиною досвіду та емоцій світу. Дякую вам за таку дипломатію кіно! Дякую всім, хто сьогодні в Україні, з Україною, і хто тут, хто підтримав цю ініціативу – мистецьку ініціативу.

Наближаємо українську перемогу разом.

Слава Україні!