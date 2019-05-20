Команда Володимира Зеленського обговорила створення «Держави у смартфоні» з представниками IT-комітету Спілки українських підприємців

18 червня відбулося чергове обговорення проекту концепції «Держава у смартфоні». Радник Президента України Михайло Федоров представив цифровий план дій Володимира Зеленського членам ІТ-комітету Спілки українських підприємців (СУП).

«Талановиті українські підприємці успішно цифровізують економіки багатьох країн. Але, на жаль, не українську. Сьогодні ми формуємо чіткі плани та цілі розвитку цифрової економіки на найближчі п’ять років. Ми щирі у своїх бажаннях, відкриті до ваших пропозицій та прагнемо залучити український бізнес – щоб цей план став спільним для всієї України. Лише тоді він реальний», – зазначив Михайло Федоров.

Під час засідання комітету радник Президента представив дорожню карту розвитку електронних послуг, електронної ідентифікації, відкритих даних, реформи державних реєстрів та інтероперабельності (здатність систем до взаємодії), бачення щодо структури управління цифровим розвитком тощо.

«Ми маємо чіткі першочергові кроки на 2019 рік та конкретні цілі до 2024 року. Зокрема, план передбачає подолання головних цифрових бар’єрів – таких, як електронна ідентифікація. Вже в цьому році ми дамо імпульс проекту MobileID, запровадимо SmartID (електронний підпис у мобільному додатку) та створимо зручну й доступну для українців мережу отримання сервісів eID. До 2024 року 75% населення повинно мати й уміти використовувати надійні та захищені засоби eID, і тоді українці назавжди забудуть, який вигляд має чиновник і де він знаходиться, адже понад 90% усіх державних послуг ми переведемо в онлайн», – підкреслив Михайло Федоров.

Члени ІТ-комітету СУП надали свої рекомендації до концепції.

Так, за словами заступника голови комітету Дмитра Прядка, однією з основних проблем галузі досі була відсутність стратегічної та пріоритетної підтримки з боку держави.

«Головна мета комітету з ІТ СУП – розвиток внутрішнього ринку та діджиталізація країни», – зазначив він.

Дмитро Прядко наголосив, що для становлення внутрішнього ринку потрібні: демонополізація функції надання державних адміністративних послуг; відкриття регламентованого доступу до державних даних для бізнесу; створення бізнесом ІТ-сервісів на основі даних та конкуренція між провайдерами сервісів.

Також члени IT-комітету СУП висловилися за активізацію роботи держави у питаннях спрощення державно-приватного партнерства та проведення судової реформи для захисту інтелектуального права, повноцінного запуску сервісу E-Health, створення єдиного ідентифікатора фізичної особи.