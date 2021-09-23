Комплексний план трансформації України має сприяти зростанню економіки країни та, зокрема, реінтеграції Донбасу – Володимир Зеленський

План трансформації України, який цими днями обговорювали депутати на нараді в Трускавці, має системно сприяти зростанню ВВП та залученню інвестицій, а також розвитку інфраструктури на сході країни. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції у Львівській області.

«План трансформації інституцій та економіки України – це фундаментальний проект. Над ним ще потрібно буде попрацювати. Це про те, як нам залучити багато грошей у найголовніші галузі нашої держави, щоб зростав ВВП та інвестиції», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що для зростання економіки важливим є й питання безпеки, і додав, що окремою важливою складовою трансформації України є питання Донбасу.

«Справді, багато інвесторів переймаються тим, що у нас на сході країни війна. І їм потрібно показувати, що держава розвивається. Тому будується інфраструктура на Донбасі. І щоб люди на тимчасово окупованих територіях бачили різницю», – сказав Президент.

Зокрема, Глава держави розповів, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам у окупованих Донецьку та Луганську. Він зауважив, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, складною є ситуація з шахтами Донбасу.

«Зрозуміло, що вони збиткові, але тут питання людей. Потрібно або дати їм альтернативу, або модернізувати ці шахти. Є така проблема й у Львівській області. Ми над цим працюємо», – сказав він.

У контексті Донбасу Президент також відзначив важливість питання інформаційної безпеки та протидії ворожій пропаганді.

«Ми обговорюємо сьогодні з країнами Європейського Союзу, щоб на базі українського каналу зробити міжнародний канал, який буде за кордоном говорити про реальну ситуацію в Україні. Це боротьба проти російської дезінформації», – повідомив Володимир Зеленський.