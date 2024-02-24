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Конфіскація заморожених російських активів послабить Путіна – Володимир Зеленський

25 лютого 2024 року - 22:02

Конфіскація заморожених російських активів послабить Путіна – Володимир Зеленський

Завдання втрат російській армії на полі бою, політична ізоляція у світі, посилення санкційного тиску та запровадження конфіскації заморожених російських активів послабить владу Президента Володимира Путіна всередині Росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в межах форуму «Україна. Рік 2024».

«Для нього гроші – номер один. Якщо ви почуєте його меседжі, то все навколо грошей. Він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що для Володимира Путіна важливе збереження російських бізнес-активів.

«Якщо всі заморожені активи, усі гроші передадуть просто, без жодних умов, Україні, думаю, що це дуже його послабить... Без крові, але це було б дуже влучно. Тоді він буде дзвонити всім, не тільки мені, і шукати, як закінчити цю війну», – резюмував Володимир Зеленський.

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