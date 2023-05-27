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Координація домовленостей Президента України: в Офісі Глави держави відбулась онлайн-зустріч із представниками військово-політичного керівництва Нідерландів

28 травня 2023 року - 17:37

Координація домовленостей Президента України: в Офісі Глави держави відбулась онлайн-зустріч із представниками військово-політичного керівництва Нідерландів

За дорученням Президента України та з метою координації виконання домовленостей, досягнутих Володимиром Зеленським під час його візиту до Королівства Нідерланди, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак разом з іншими представниками Офісу та уряду провів планову зустріч у форматі відеоконференції з делегацією Нідерландів на чолі з радником Прем’єр-міністра цієї країни з питань зовнішньої політики та оборони Джеффрі ван Льовеном. 

З української сторони у зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець, Ігор Жовква, Андрій Сибіга, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступник міністра оборони Олександр Поліщук, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв та інші.

Головною темою розмови було посилення оборонних спроможностей України. 

Андрій Єрмак від імені Президента подякував за солідарність і дієву, активну та вкрай вагому допомогу з боку Нідерландів з перших днів повномасштабної агресії Росії.

«Цінуємо вашу дієву, активну, вкрай вагому підтримку України. Підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. Ми ніколи цього не забудемо», – сказав він. Керівник Офісу відзначив гостинність та високий рівень організації візиту Глави держави до Гааги.

Окремо керівник Офісу Президента наголосив на лідерстві Нідерландів у створенні авіаційної коаліції, що стала реальністю внаслідок рішень, досягнутих під час участі Глави Української держави у саміті «Групи семи» у Хіросімі, та на готовності до імплементації запропонованої Володимиром Зеленським формули миру.

Для делегації Нідерландів був проведений брифінг з питань безпеки. Радника Прем’єр-міністра Нідерландів та його колег було детально поінформовано про поточні виклики, які стоять перед Україною через вторгнення РФ, актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, триваючі ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян.

Нідерландській стороні було ґрунтовно окреслено потреби захисників України для продовження ефективного протистояння ворогу та майбутніх кроків щодо деокупації українських територій. Особливу увагу було приділено обговоренню шляхів прискорення поставок оборонної допомоги та пріоритетності в потребах для української армії.

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