Координація з партнерами в Європі та підготовка 16-го пакета санкцій ЄС: Володимир Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії

У Мюнхені Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і подякував за підтримку України.

Глава держави поінформував про розмови з Президентом США Дональдом Трампом, а також із лідерами країн Європи. Володимир Зеленський наголосив, що нині той час, коли дуже важливо координувати спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру.

Президент акцентував, що майбутнє європейської безпеки визначається зараз в Україні. Саме тому необхідно сформувати спільну позицію з усіма союзниками в Європі.

Окрема увага – посиленню санкційного тиску на РФ та підготовці 16-го пакета санкцій. Україна розраховує, що він суттєво обмежить здатність Росії продовжувати фінансування війни.

Крім того, під час зустрічі обговорили прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Наша держава очікує на відкриття трьох кластерів під час польського головування в Раді ЄС.