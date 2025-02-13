Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Були сьогодні важливі доповіді військових; є хороший результат на фронті – звернення Президента
Були сьогодні важливі доповіді військових; є хороший результат на фронті – звернення Президента

13 лютого 2025 року - 19:42

Переглянути всі відео
ностанні новини

Рік тому з’явилася данська модель, яка збільшила наше виробництво та можливість рятувати життя – Президент під час зустрічі з Метте Фредеріксен

14 лютого 2025 року - 20:34

У Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США

14 лютого 2025 року - 20:27

Оборонна допомога й формування спільної позиції: відбулася зустріч президентів України та Литви

14 лютого 2025 року - 18:42

Координація з партнерами в Європі та підготовка 16-го пакета санкцій ЄС: Володимир Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії

14 лютого 2025 року - 17:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

Перейти до всіх галерей

Координація з партнерами в Європі та підготовка 16-го пакета санкцій ЄС: Володимир Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії

14 лютого 2025 року - 17:42

Координація з партнерами в Європі та підготовка 16-го пакета санкцій ЄС: Володимир Зеленський зустрівся з президентами Євроради та Єврокомісії

У Мюнхені Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і подякував за підтримку України.

Глава держави поінформував про розмови з Президентом США Дональдом Трампом, а також із лідерами країн Європи. Володимир Зеленський наголосив, що нині той час, коли дуже важливо координувати спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру.

Президент акцентував, що майбутнє європейської безпеки визначається зараз в Україні. Саме тому необхідно сформувати спільну позицію з усіма союзниками в Європі.

Окрема увага – посиленню санкційного тиску на РФ та підготовці 16-го пакета санкцій. Україна розраховує, що він суттєво обмежить здатність Росії продовжувати фінансування війни. 

Крім того, під час зустрічі обговорили прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Наша держава очікує на відкриття трьох кластерів під час польського головування в Раді ЄС.

ф

Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
Версія для друку