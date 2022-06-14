Королівство Данія підтримує євроінтеграційний рух України – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква у межах робочого візиту до Данії провів зустрічі з вищим політичним керівництвом та представниками уряду країни.

Під час перемовин з Прем’єр-міністром Королівства Данія Метте Фредеріксен Ігор Жовква переказав слова подяки від Президента України Володимира Зеленського за тверду підтримку нашої держави в протистоянні повномасштабній збройній агресії.

Основна увага була приділена важливості підтримки Копенгагеном надання Україні статусу країни-кандидата під час майбутнього засідання Європейської ради на рівні лідерів держав – членів ЄС.

«Розраховуємо, що наступного тижня під час засідання Європейської ради в Брюсселі Королівство Данія підтримає надання нашій державі омріяного статусу кандидата на вступ до ЄС. Це рішення, на яке заслуговують громадяни України, які нині платять найвищу ціну, захищаючи європейські цінності», – наголосив Ігор Жовква.

Питання реалізації євроінтеграційної стратегії нашої держави було у фокусі зустрічі Ігоря Жовкви з головою Ради зовнішньої політики Фолькетингу (парламенту) Данії Мартіном Ліегором, членами Ради зовнішньої політики, а також парламентських комітетів з питань зовнішньої політики та з питань європейської політики.

Заступник керівника Офісу Президента висловив сподівання, що після позитивного висновку Єврокомісії у червні відповідне рішення щодо надання нашій державі статусу країни – кандидата на вступ до ЄС буде ухвалене й лідерами держав-членів.

«Надання Україні статусу кандидата на вступ є лише першим кроком на шляху до повноправного членства в ЄС. Відповідно, ми розраховуємо, що лідери країн Євросоюзу ухвалять таке важливе політичне рішення, що дасть змогу зафіксувати стратегічний рух нашої держави до Європейського Союзу», – зазначив він.

Під час зустрічі з міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом було обговорено взаємодію у військово-технічній галузі. Заступник керівника Офісу Президента висловив подяку данській стороні за важливу військову допомогу, передусім передачу ракет типу «Гарпун», та наголосив на сподіванні щодо продовження Данією відповідних зусиль з метою посилення опору російській воєнній агресії.

Під час зустрічі з державним секретарем МЗС Єппе Транхольм-Міккельсеном були обговорені питання практичної реалізації євроінтеграційної стратегії України та можливості використання консультативно-дорадчої й іншої практичної допомоги Данії.

Ігор Жовква та держсекретар МЗС також обмінялися думками щодо перспектив поглиблення інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу, що дасть змогу поступово відновлювати вітчизняну економіку.

Основна увага під час зустрічі з міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Королівства Данія Сімоном Коллерупом була приділена перспективам залучення Данії до повоєнної відбудови зруйнованих об’єктів у регіонах нашої країни.

Ігор Жовква висловив Данії подяку за направлення в Україну на безоплатній основі будівельної техніки – екскаваторів, навантажувачів, вантажівок, яка вже працює на потреби нашої держави: «Хочу висловити щирі слова подяки Данії за лідерство у відновленні та відбудові територій України, які зазнали руйнувань унаслідок агресії Росії. Цінуємо те, що Данія однією з перших відгукнулася на ініціативу Президента України щодо патронату з боку міжнародних партнерів та буде опікуватися відновленням міста Миколаєва».

Питання фінансової, гуманітарної, експертної та іншої практичної допомоги для потреб України були докладно обговорені у межах зустрічей Ігоря Жовкви з державним секретарем з питань політики розвитку МЗС Данії Лотте Мешон, а також із заступником директора Конфедерації данської промисловості Томасом Буструпом.

Разом із заступником міського голови Копенгагена з питань зайнятості та інтеграції Єнсом-Крістіаном Люткеном Ігор Жовква відвідав Центр для українських переміщених осіб у столиці Данії.

«Щиро дякую данському народу, уряду Данії та міській владі Копенгагена за підтримку тимчасово переміщених громадян України. Це є свідченням солідарності вашої країни з українцями, які постраждали від війни та воєнних злочинів Росії», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.