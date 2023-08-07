Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

Зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці.

На жаль, є жертви. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким... Від повторного ракетного удару, на жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області. Вічна пам’ять…

І хочу окремо відзначити сьогодні рятувальників. Наших працівників ДСНС. Тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується.

Працівники ДСНС Херсонської області: сержант служби цивільного захисту Віталій Мурзенко та лейтенант служби цивільного захисту Володимир Явтушенко. Працівники ДСНС нашої Харківщини: майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Гладкий та полковник служби цивільного захисту Андрій Соляніков. Працівники ДСНС Дніпропетровщини: сержант служби цивільного захисту Костянтин Потурайко та капітан служби цивільного захисту Віталій Денисенко.

Усі неодноразово брали участь – безпосередню участь – у ліквідації наслідків ударів терористів, у порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької та Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую всьому колективу ДСНС України!

Сьогодні є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома, в Україні. 20 із них – солдати та сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту. Але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі. Пам’ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісти зниклих.

На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це – спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни: Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці! І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, хто активний на передовій. Кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам’ятати.

Цей день почав із селекторної наради. Передусім військові. Доповідь щодо ситуації на фронті – наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху. Доповідав Головком.

Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів і техніки, щодо нашого виробництва зброї. Міністерство оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги! І в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом!

Фронт. Відзначу Бахмутський напрямок. 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади, штурмова бригада Національної поліції «Лють», 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни!

Ще одне.

7 серпня. Щороку в цей день світ згадує агресію Росії проти Грузії. Вже 15 років минуло. Російська окупація залишається – ця рана на тілі Грузинської держави залишається. Багато слів уже сказано про те, що якби світ був рішучий тоді, у 2008-му році, то багато що було б інакше. Вже тоді Росія повинна була зрозуміти, що за агресію найбільше платить агресор. Точно повинна зрозуміти це зараз.

Коли Україна переможе в цій війні, це не тільки зупинить розширення російських агресивних апетитів, не тільки врятує інші народи від того, що переживаємо ми – і Україна, і Грузія, і Молдова. Наша перемога поверне нормальність усім – прибере російську окупацію.

Українці солідарні з народом Грузії, і я дякую всім громадянам Грузії, які разом із нами захищають свободу! А особливо тим, хто б’ється у складі сил оборони та безпеки України!

Свобода переможе, Грузія переможе, Україна переможе!



Слава Україні!

