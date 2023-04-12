Кожен, хто обирає професію правоохоронця чи рятувальника, отримує можливість робити Україну сильнішою – Глава держави під час випуску курсантів вишів системи МВС

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистих заходах з нагоди випуску курсантів закладів вищої освіти системи Міністерств внутрішніх справ України.

У заході взяли участь близько 400 випускників вишів зі специфічними умовами навчання системи МВС, зокрема Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Донецького державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Національного університету цивільного захисту України, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Звертаючись до випускників, Глава держави зазначив, що кожен, хто обирає професію правоохоронця чи рятувальника, отримує можливість робити Україну сильнішою в захисті людей і основи нормального, безпечного життя, і це найбільше відрізняє українців від громадян держави-зла – РФ.

«Це надзвичайна відповідальність – завжди бути для людей рятівником, помічником, завжди служити суспільній довірі й ніколи не хибити. Якщо схибиш, для людей це означатиме, що схибила наша держава. Бо державу бачать у тих, хто їй служить», – сказав Президент.

Володимир Зеленський побажав кожному й кожній із присутніх міцності, яка була б рівнозначною міцності всієї України, та гідності, щоб українці могли ними пишатися.

Президент закликав памʼятати всіх українських поліцейських і рятувальників, які загинули, захищаючи нашу державу й людей. Учасники вшанували пам’ять загиблих за Україну хвилиною мовчання.

Глава держави зазначив, що загалом нині в Україні випускаються 2607 офіцерів поліції та 414 майбутніх працівників ДСНС. Серед них є ті, хто нестиме службу у прифронтових і прикордонних регіонах України, а також ті, хто приєднується до нової штурмової бригади «Лють».

«Нехай усіх вас супроводжує головне, що зараз потрібне: результативність для України, рух лише вперед для України», – побажав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що наша держава вже довела, що вміє перемагати й може звільнити українську землю від окупанта.

«Усі, хто забезпечує деокупацію, довели, що разом із синьо-жовтим прапором повертається нормальне життя для кожної людини й кожної родини. Наша мета – повернути таке життя всій Україні, всім тим районам, які поки що тимчасово перебувають в окупації», – заявив Президент.

З нагоди урочистого випуску Володимир Зеленський вручив державні нагороди офіцерам Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які представляють відомчі навчальні заклади.

Наприкінці відбулася церемонія прощання випускників закладів вищої освіти системи МВС з прапорами вишів.