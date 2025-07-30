Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівник ГУР – щодо деяких наших операцій. Деталі непублічні. Як ми вчора й домовлялися з урядом, розпочалося перезавантаження АРМА. АРМА – це інституція, у якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Усі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів 18–24 – ми значно розширюємо коло людей, які можуть приєднатись до Сил оборони. Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову – на використання дронів. Два роки контракт, усі бонуси контракту 18–24, дуже хороші виплати й повне навчання, як це й потрібно. Працювати будемо через бригади. Також урядовці розширили можливості для наших виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше й більше продукту, більше й більше результату для наших Сил оборони. І третє вагоме – продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі «Рамштайн». Ми зберегли цей формат, і я дуже вдячний усім нашим партнерам за його дієвість.

Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою – Україна – Сполучені Штати – щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із Президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників, наших партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання – у потенціалі, все питання – у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру.

Ще кілька важливих речей.

Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за протидію російським агентам, російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку.

Доповідь Головкома Сирського. Покровський напрямок, інші наші напрямки на Донеччині, також Харківщина, наша Сумщина, південні напрямки. Є підрозділи, які варто відзначити. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ – саме на Сумщині вони дуже ефективно знищують російські сили. Двісті двадцять п’ятий окремий штурмовий полк – саме цей підрозділ звільнив Кіндратівку Сумської області. Покровський напрямок – також хочу подякувати за впевненість воїнам нашої 25-ї окремої повітрянодесантної бригади та 14-ї бригади Національної гвардії України. Я хочу подякувати всім, хто б’ється, хто працює заради України! Кожен день нашої оборони – це інвестиція наших людей, багатьох українців та українок у незалежність України. Вистояти зараз, захистити нашу державу, захистити українські національні інтереси – це гарантувати, що Україна є й буде незалежною.

Слава Україні!