Кожен прояв консолідації світу реально допомагає рятувати життя – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні важкий день. Станом на цей час у Костянтинівці Донецької області після удару російських терористів понад 30 поранених. 16 людей убиті. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, хто втратив близьких! На місці удару працювали всі служби – розбирали завали, рятували людей.

Я вдячний усім у світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну, наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя.

Сьогодні в Україні, у Києві, – кілька вагомих міжнародних подій. Візити партнерів. Данія – Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен. Сполучені Штати – держсекретар Блінкен. Перші леді та джентльмени держав-партнерів, які взяли участь у цьогорічному Саміті – і цей уже третій Саміт перших леді та джентльменів присвячений надзвичайно важливій і чутливій темі, а саме – тому, як проходимо через цю війну, як наші серця й душі переживають війну. Тому, як долати біль війни. Ментальне здоров’я, ментальна стійкість людей – це те, що потребує роботи так само, як і будь-який інший прояв нашої стійкості.

Сьогодні ж звернувся до лідерів – учасників саміту Триморʼя, великого регіону, який є одним із джерел європейської міцності. Балтійське море, Чорне та Адріатика – усі країни нашої частини Європи. Саміт відбувся в Румунії. Я закликав усіх наших партнерів, наших сусідів і надалі берегти єдність у Європі.

За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із погляду нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення.

Я дякую всім, хто допомагає й допомагатиме! Дякую всім, чия сила – українська!

Слава Україні!