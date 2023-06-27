Кожен прояв терору знову доводить усьому світу, що Росія заслуговує лише на поразку й трибунал – звернення Президента України

Дорогі українці і українки!

Рівно на роковини удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знову спрямували ракети по Кременчуцькому району.

Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів.

Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

І я знову й знову дякую всім у світі, хто підтримує Україну та допомагає захисту наших людей!

Сьогодні є новий оборонний пакет від США для наших воїнів. Бронетехніка та боєприпаси для «Петріотів», «Стінгерів» та «Хаймарсів». Додаткові снаряди для нашої артилерії. Я дякую пану Президенту Байдену, Конгресу, обом партіям, та всім американцям!

Говорив із паном Прем’єр-міністром Норвегії. Подякував за надану підтримку – оборонну, економічну, політичну. Дуже вагому! Поінформував його про мою вчорашню поїздку на передову до наших воїнів, про наші актуальні оборонні можливості. Озвучив деякі наші збройні потреби. Обговорили й створення коаліції винищувачів. Окрема тема у розмові – майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Дякую Норвегії за розуміння!

Провів сьогодні й спеціальну нараду з нашими міжнародниками – Офіс, уряд – щодо підготовки до Вільнюського саміту. Впевнений, рішення саміту можуть стати позитивними для України! Робимо для цього все можливе та підключили для цього всі міжнародні можливості України.

І, звичайно, фронт. Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух вперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Дякую, воїни! Сьогодні в нас є важливі результати у відбитті російських штурмів. Я вам дуже вдячний!

Особливо сьогодні відзначу славетну 3-тю окрему штурмову бригаду, міцну 28-му окрему механізовану бригаду, героїчну 54-ту окрему механізовану бригаду та круту 57-му окрему мотопіхотну бригаду. Я дякую всім вам, воїни! Молодці!

Дякую вам за кожного знищеного окупанта і кожне врятоване українське життя!

Слава нашим героям! Дякую всім у світі, хто не боїться російських терористів і разом з нами повертає світові безпеку!

Слава Україні!