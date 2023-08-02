Кожна нова іноземна інвестиція в Україну – це плюс один крок до нашої перемоги – Володимир Зеленський

Українські дипломати сьогодні мають працювати над посиленням взаємодії областей і міст нашої держави з містами й регіонами інших країн задля відбудови та розвитку. Також серед пріоритетів – залучення інвестицій, нових технологій, збільшення економічної активності в Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час екстреної наради з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, яка відбулася в Закарпатській області.

«Що більше робочих місць вдасться зберегти та створити в нашій державі, то сильнішими всі ми будемо. Кожна нова інвестиція в Україну зараз – це плюс один крок до нашої перемоги. Сплата податків та акцизів в Україні – це дуже конкретна допомога нашим воїнам, нашій обороні. Кожна нова технологія, яка приходить в Україну, працює на порятунок життів українців. Усі програми патронату та шефства партнерів над регіонами й містами, які зазнали ударів російського терору та потребують відновлення, – це допомога реальній, практичній децентралізації», – зазначив він.

Глава держави запропонував послам обрати в країнах, де вони працюють, найбільш потрібні для України місцеві компанії й до кінця поточного року забезпечити рішення про інвестиції чи меморандуми про початок роботи в нашій країні, коли дозволять безпекові умови.

«Але це має бути щось дуже конкретне, не абстрактне. Візьміть сотню найбільших меценатів країни, де ви працюєте, та організуйте їхній приїзд в Україну. Світ має бачити, що в нас відбувається. Будьте активними з бізнес-асоціаціями – вони мають знати, що пропонує наша держава, які ресурси, виробництва й технології. Вони мають знати все щодо проекту нашої повоєнної трансформації», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський поставив завдання робити все можливе для розширення безмитного доступу українських товарів на ринки країн-партнерів.

Глава держава також звернув окрему увагу на напрям гуманітарного розмінування, за який відповідає перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, на Закарпатті Президент провів екстрену нараду з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, під час якої назвав п’ять основних зовнішньополітичних орієнтирів на наступний політичний сезон.