Кожна нова українська розробка скорочує дистанцію до миру – звернення Президента з нагоди Дня українського зброяра

Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир.

Сьогодні професійний день тих, хто цю нашу силу примножує. Щодня примножує і щоночі, руками, розумом. У тиші цехів і майстерень, щоб гучно було ворогу. Схилившись над кресленнями й розрахунками, щоб українську відплату було до сантиметра точно доставлено адресату. Невидимі герої нашої оборони. Але результати їхньої роботи ми бачимо щоденно, а зло щоденно відчуває. Це наші українські зброярі – всі працівники оборонно-промислового комплексу України. За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. Масштабну, дієву, в усіх сенсах вражаючу.

Наші ракети, наші безпілотні системи, наші перехоплювачі, ударні та морські дрони, розвідники, артилерія, наші боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато-багато іншого. Все те, що сьогодні справді гордо називається «зброя України». Захищає наше небо, наші міста й села, рятує життя, доводить, що «зроблено в Україні» – це синонім поняття «ефективно і сильно». Я дякую за це всім, хто працює в нашому оборонному комплексі, у нашій збройній промисловості. Спроможності оборонної індустрії України – це мільйони ефпівішок на рік, це наші дипстрайки, це інтерсептори, мільйони снарядів. Україна має свою далекобійну ракетну зброю. І не просто розробку, а реальну силу, яка вже працює. «Фламінго» і «рута», «пекло» й «нептун», «паляниця», «вільха» – ми вже можемо всім цим пишатися, але зупинятися на цьому точно не будемо. Це тільки наші початкові кроки. Індустрія буде розвиватись, і ворог буде це відчувати.

Усі бачать історичну далекобійність наших дронів – на відстані 1750 кілометрів від нашого кордону. Буде більше. Це не про рекорди, а про справедливість, яка знайде зло будь-де у світі, і наші «січень», «лютий», «морок», «барс», «обрій», FP – докази цьому.

Майбутнє вже на полі бою, і його творить Україна. Це наші наземні роботизовані комплекси. Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами – НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат із нашого боку. «Ратель», «терміт», «ардал», «рись», «змій», «протектор», «воля», інші наші НРК лише за три місяці виконали на фронті вже більше 22 тисяч місій. Іншими словами, більше 22 тисяч разів збережено життя – у найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології на захисті найвищої цінності – життя людини.

Україна не тільки не відстає від змін, Україна – серед лідерів у розвитку безпекових технологій. Наш український безпековий досвід, наша військова експертиза – зараз це найбільш бажаний товар для десятків країн світу. Але нову співпрацю з партнерами щодо зброї ми будуємо не так, як у дев’яностих чи нульових, коли українську зброю й силу розпродавали, як у Чорну п’ятницю. Ми не робимо ярмарок нашої зброї і не спустошуємо наші склади, ми пропонуємо безпекове партнерство – довгострокове й прибуткове для України. Наші перехоплювачі вже працюють на Близькому Сході та в країнах Затоки. Ми створюємо сильну інтегровану систему захисту неба з багатьох компонентів. Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар мають свою ППО від балістики й інших ракет. Але разом із нашою військовою експертизою в них є рішення, щоб захищатися від «шахедів», щоб виявляти цю загрозу й реагувати масштабно. Радарне поле, необхідні РЕБ-системи, зв’язок між компонентами ППО й саме перехоплення – все це вміє робити Україна. Ми також у комунікації з Кувейтом, Оманом, із Туреччиною, Сирією. В нашому досвіді зацікавлені країни Азії та Африки. Україна – глобальний виробник сили та безпеки, так є і так буде. І все це не подарунки від України. Довгострокові безпекові угоди на Близькому Сході – це кошти для нашої держави щороку, це пальне для України, необхідне в умовах світової нестабільності. Це й ті види зброї, яка в нас у дефіциті, але є в партнерів. Ми підтримуємо тих, хто підтримує нас, працюємо, щоб кожен став сильнішим. І вже цього тижня в нас буде розмова з європейцями – перемовини про створення спільної системи захисту неба. Я впевнений: або Україна стане невід’ємною частиною європейської безпекової системи, або дехто у Європі ризикує стати частиною «русского міра».

У нас є й досвід гарантування морської безпеки, об’єктивно найбільш свіжий у світі. Ніхто інший не виконував таких завдань, як українці в Чорному морі. Коли говорять про безпеку в Ормузькій протоці – це часто теоретичні розмови. Ті, хто їх веде, не виконували самі подібних операцій. Українці виконували. Ми боролись і з ворожим флотом, і з ударами з повітря, і з морськими мінами – через усе це ми пройшли. І якщо партнери запропонують нам рівноправну співпрацю, Україна може допомогти. Наші морські дрони Sea Baby, «Магура», «Сарган» відомі багатьом, і це теж наша українська експортна позиція. Як і наша артилерія, яку ми виробляємо найбільш масштабно у Європі. Як і наші снаряди, яких зараз усе більше. Як і наша «броня» – «броня», яка щороку стає все більш ефективною. Все це забезпечує наш ОПК – наші оборонці, наші українські зброярі.

Я дякую всім, хто до цього дотичний, у цеху, конструкторському бюро, в лабораторії, на полігоні, у виробництві, в ремонті щодня працює заради України. України сильної, бо здатна себе захистити. Сучасної, бо змінює правила гри. України важливої, бо може допомогти іншим. І України багато в чому незамінної саме завдяки нашим досвіду, експертизі, технологіям.

На початку війни в нас багато чого не було, але були ви – всі, хто не стояв осторонь, хто знаходив рішення, розгортав перші нові виробництва в ангарах, у гаражах. І в цьому насправді немає нічого ганебного. Історія Apple, багатьох топкомпаній світу починалася так само. І важлива не точка старту, а мета, до якої ти йдеш. Наш ОПК став зовсім іншим – новим, сильним. Усі традиції нашої промисловості зберігаємо. Працюємо сучасно. Саме тому наша зброя дієва, саме тому її знають, її поважають у світі. І кожна нова українська розробка скорочує дистанцію до миру. Нашого миру. Довгого, достойного. Слава нашим зброярам, слава нашій «оборонці»! Дякую всім, хто допомагає Україні!

Слава Україні!