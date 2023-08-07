Кожна перемога над російськими окупантами містить успіх наших звʼязківців – Президент із нагоди Дня військ зв’язку

У День військ зв'язку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України та вручив державні нагороди.

Як наголосив Глава держави, успішний захист життя неможливо уявити без надійного та якісного звʼязку.

«На всіх етапах оборони працює звʼязок – від ухвалення рішень у штабах до передових позицій на нашому фронті, від нарад із нашими командувачами до бойових дій. Уміле забезпечення зв’язку часто рятує життя наших воїнів, наших цивільних. Стійкість і надійність зв’язку, швидкість відновлення зв’язку – одна з ключових передумов успіху наших воїнів у бою», – зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що забезпечення якісного зв’язку – це велика робота, за якою завжди стоїть фаховість і сумлінність конкретного воїна-зв’язківця.

«Дуже часто – справжній героїзм, який помітно не одразу, але одразу відчутно – коли такого героїзму не вистачає в бою», – додав Президент.

Глава держави зазначив, що в різних підрозділах сил оборони та безпеки України служать понад 65 тисяч військовослужбовців військ звʼязку та кібербезпеки. Він подякував їм за забезпечення якісної комунікації.

«І пам’ятаємо, що кожен успіх бойових бригад та інших підрозділів, кожна перемога над російськими окупантами завжди містить успіх зв’язківців, які працюють саме для цих бригад, працюють саме для цих перемог, які забезпечують їх якісним зв’язком», – наголосив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів-зв’язківців, які віддали свої життя заради майбутнього українського народу.

Президент акцентував, що запорука перемоги над ворогом – це єдність та емоційний зв’язок, який робить усіх українців побратимами.

«Бажаю вам незламності, бажаю лише перемоги, успіхів усім нам, вашим сім’ям, тим, хто вас підтримує щоденно – вашим коханим, вашим дітям. Щоб вони продовжували так міцно підтримувати вас і щоб ви ніколи не втрачали цього зв’язку, важливого для вас і вашої мотивації, – зв’язку з вашими рідними та близькими», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також вручив високі державні нагороди. 24 військовослужбовці були відзначені орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, орденом Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні».