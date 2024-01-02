Кожна система ППО вже врятувала щонайменше сотні життів, за кожне забране життя Росія відповідатиме – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

2 січня 24-го року – знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову…

Зараз триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним і близьким. Багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога.

Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям – кожному й кожній, хто допомагає людям.

Наші Повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам, хлопці.

І дякую всім у світі, хто допомагає. «Петріоти», «айріси», «насамси» – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме.

Слава Україні!