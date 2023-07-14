Кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці й українки!

Головне за сьогодні.

Провів засідання Ставки – дуже детальне, сфокусоване передусім на передовій. Ситуація на всіх ключових напрямах дій – як захисту від російських штурмів, так і наших активних кроків уперед. Плюс усе, що для цього важливо. Снаряди, зброя, техніка. Раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво. Логістика.

Були, як і завжди на Ставці, доповіді наших командувачів: Головком, командувачі оперативних напрямків… Залужний, Сирський, Тарнавський… Командири із конкретних ділянок передової. А також міністр внутрішніх справ Клименко. Керівник Прикордонної служби Дейнеко. Була важлива доповідь керівника ГУР Буданова щодо ситуації на території Білорусі – дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки. Станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті.

Маємо всі розуміти дуже чітко – максимально чітко, – що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, – молодці, і я вдячний кожному нашому воїну!

Цього тижня ми ще не закінчили заплановану міжнародну роботу. Ще будуть важливі переговори для України. І вже готуємося до наступних тижнів. Ми жодного дня не будемо зменшувати нашу міжнародну активність, зокрема те, що стосується Формули миру, гарантій безпеки для України на шляху в НАТО і домовленостей із партнерами щодо зброї для України та щодо санкцій проти Росії. Готуємо й нові рішення РНБО щодо санкцій.

Продовжую наради щодо трансформації України. Сьогодні – щодо військової освіти. Увесь досвід наших воїнів, всі набуті компетенції українців і українок у війні, наш спільний із партнерами новий досвід оборони – усе це маємо інтегрувати в оновлену українську військову освіту.

Зрозуміло, що ця галузь на державному рівні заслуговує суттєвого оновлення. І дуже важливо, щоб до дискусії про таке оновлення були залучені ті, хто зараз практично захищає нашу державу та вже тренує захисників і захисниць нашої держави.

І ще одне.

Сьогодні узяв участь у розмові в Америці – на конференції за участю керівників найбільших та найперспективніших глобальних компаній, найбільших філантропів. Інвестиції, робочі місця в Україні, підтримка нашої держави та людей… Зараз українці розкрили величезний потенціал нашої країни. Увесь він спрямований на наш захист. Але, коли ми завершимо війну, український потенціал має бути інвестований в український розвиток. Світ із великою зацікавленістю чекає, яким буде цей розвиток, що дасть світу Україна перемоги. І це питання кожен і кожна зараз в Україні, хто працює для держави, хто планує працювати для держави… кожен і кожна зараз мають поставити це питання собі. Та знайти відповіді.

Україна стала глобальною силою. І має стати силою глобального розвитку. Впевнений, так і буде

Слава всім, хто б’ється заради України! Я дякую кожному й кожній, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!