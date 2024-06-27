Кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини – виступ Президента України на засіданні Євроради

Дякую, Шарлю, пане Президенте!

Шановні колеги, шановна Урсуло!

Я вдячний вам за те, що в ці надзвичайно складні для всіх нас, для Європи роки ми зберегли єдність і зробили Європу сильнішою. Світ побачив європейську ефективність – побачив нашу здатність знаходити правильне рішення в потрібний час.

Шановні друзі!

ЄС схвалив переговорні рамки для України. І переговори щодо вступу нашої країни вже розпочалися. Дуже дякую вам за це. Це історичний вибір Європи. Ще раз дякую. Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується і України, і Молдови, і народів балканських країн. Я впевнений, настане час і для Грузії. І я переконаний, що будуть рішення щодо Білорусі, адже це також європейський народ, який у майбутньому має бути частиною об'єднаної Європи.

Тепер нам доцільно рухатися від рішення до рішення, не втрачаючи часу. Ми вже провели першу міжурядову конференцію між Україною та ЄС, і ми сподіваємося, що наступні кроки не відкладатимуться, зокрема й офіційна процедура скринінгу. Україна готова пройти всі необхідні етапи.

Я також хочу подякувати вам за безпекові угоди. Сьогодні Шарль Мішель, Урсула фон дер Ляєн і я підписали з ЄС Спільні зобов'язання у сфері безпеки. Разом із Президентом Наусєдою я підписав Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литвою, а разом із Прем'єр-міністеркою Каллас – Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Естонією. І я запрошую всіх у Європі, хто досі залишається осторонь цієї безпекової роботи, приєднатися до нас.

І ще один момент, про який варто згадати.

У травні Путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням – наших партнерів – ми зупинили цей російський наступ. Але цей новий російський наступ довів, що нинішнього тиску на Росію за ведення війни недостатньо. І тому...

По-перше, я хотів би згадати про військову підтримку.

Артилерія, снаряди, дотримання кожної обіцянки важливі не лише з огляду на захист життів, але й для руйнування російської ілюзії, що вони чогось досягнуть шляхом війни. Важливе й фінансування – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі. Своєчасне фінансування. А також логістика, щоб кожен оголошений пакет якнайшвидше потрапляв на поле бою.

По-друге – протиповітряний щит і далекобійність.

Ми працюємо над убезпеченням від російських ракет Харкова, одного з найбільших міст України. Це можливо завдяки знищенню російських пускових установок біля нашого кордону – кожен із вас знає, як це стало можливим. Так само ми маємо захистити Харків і всі інші міста України від російських керованих бомб. Це велика проблема. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення цього терору. Я дякую кожному з вас, хто допомагає зробити це.

По-третє – російські активи.

Я вдячний за рішення, завдяки яким Україна отримає фінансові ресурси від заморожених російських активів. Цілком справедливо, що активи терористичної держави працюють на захист України, яка страждає від російського терору. І, звичайно, усі активи терористичної держави мають працювати на захист життя. Ми маємо знайти належний спосіб конфіскації всіх цих активів.

І зараз ми бачимо, як почали знімати санкції з російських олігархів. Ми маємо зупинити це й посилити санкції, бо на цих коштах тримається путінський режим.

По-четверте – енергетика. Ближче до зими це справді може стати першим пунктом.

Путін веде повномасштабну війну проти нашого енергетичного сектору. Наш обов'язок – не дати Росії створити прецедент зі знищення енергетики цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин по всьому світу. Енергетика – одна з основ нормального життя людини. Ми робимо все можливе, щоб відновити виробництво електроенергії та захистити його. І нам потрібне значне збільшення імпорту електроенергії з ЄС, а також підтримка обладнанням та іншими ресурсами для захисту й відновлення нашої енергосистеми.

І по-п'яте – дипломатія.

Я дякую всім вам за участь у Саміті миру, який продемонстрував беззаперечний успіх наших миротворчих зусиль. Ми довели, що світ може об'єднатися, щоб відновити повну ефективність Статуту ООН і повернути мир в Україну. Ще дев'ять учасників підписали підсумкове комюніке Саміту, ми продовжуємо цю роботу, і на черзі нові підписи. Я також запрошую вас долучитися до підготовки другого Саміту миру. Зараз ми організовуємо групи, які працюватимуть над розробкою конкретних планів дій, щоб наблизити справедливе завершення війни – надійне, чесне й тривале. Для цього нам потрібно об'єднати максимум зусиль.

Європа довела свою ефективність! Я дякую вам за це. Дякую за вашу підтримку!

Я вдячний за історичне головування Бельгії в ЄС і бажаю, щоб наступне головування – Угорщини – було продуктивним.

Слава Україні!