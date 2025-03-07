Кожного дня нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Провів Ставку. Був детальний аналіз російського удару сьогоднішнього та застосування нашої ППО. Зазвичай після масованих атак ми робимо такі розбори бойових операцій – ми виявляємо слабкі місця, а також досвід, який заслуговує на поширення. Сьогодні були всі необхідні доповіді щодо цього. Особлива увага – ефективності застосування нашої протиповітряної оборони. Загалом росіяни використали більш ніж 260 засобів повітряного нападу в цьому ударі: крилаті та балістичні ракети, ударні дрони. Нашим військовим вдалося відповісти на удар максимально професійно. Я хочу подякувати кожному підрозділу, усім задіяним службам, усім нашим воїнам. Як і завжди, удар відбивали комплексно. Зокрема, застосовували винищувальну авіацію – F-16 та французькі «міражі», які сьогодні проявили себе дуже добре. Емманюелю, дякую! Хочу відзначити всіх наших пілотів винищувачів, наших вертолітників Сил оборони України, наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи нашої армії і окремо – підрозділи 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади, 208-ї зенітної ракетної Херсонської бригади та 540-ї зенітної ракетної Львівської бригади. Молодці, воїни!

Дуже активно працюємо й над тим, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні для захисту життя. Міністр оборони України Умєров зараз перебуває фактично в безперервному відрядженні – постійно на зустрічах і в комунікації з партнерами заради нових пакетів підтримки, і протиповітряна оборона – це, звісно, перший пріоритет.

Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі, по наших цивільних обʼєктах відбувся так буденно для Росії, так підло й цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України та світу закінчити цю війну. Україна готова до миру якнайшвидше – ми запропонували конкретні кроки. І кожен день нові російські удари й сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру – до зупинки війни, до реальної дипломатії, до гарантування безпеки й до надійного та тривалого миру. Я дякую всім, хто допомагає Україні, усім, хто підтримує нашу державу, наших людей, нашу оборону і просто правду.

І ще кілька речей. За цей тиждень ми значно збільшили підтримку в Європі. І по лінії ЄС, і від окремих країн. Є особливо сильне рішення від Норвегії щодо фінансування нашої стійкості – рівень анонсованої допомоги в цьому році збільшено до 7,7 млрд доларів, і більша частина буде спрямована на виробництво зброї в Україні. Це дуже допоможе. Я дякую. Очікуємо також рішення інших країн Північної Європи. Франція прискорить свою безпекову допомогу. Нідерланди готові інвестувати 700 млн євро у виробництво дронів. Є нові рішення балтійських друзів щодо підтримки. Є хороші безпекові домовленості з Президентом ЄС Коштою і Президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн. Готуємося до зустрічі на рівні керівників генеральних штабів у Франції.

Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, які хочуть миру, так само хочуть, як і ми, над відповідними кроками. І наступного тижня буде дуже багато роботи тут, у Європі, з Америкою, у Саудівській Аравії – ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки. Сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Президента Трампа за весь час – багато дзвінків. Тематика зрозуміла – мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно.

Дякуємо всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!