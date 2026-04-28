Країни-партнери мають обмежити безвідповідальну силу Росії заради безпеки всього світу – Президент

Через десятки років після Чорнобильської катастрофи Росія перетворила ЧАЕС на територію війни, і країни-партнери мають обмежити її силу заради безпеки всього світу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

Глава держави наголосив, що світ зробив безпекові, політичні та моральні висновки з Чорнобильської катастрофи. Але ніхто не міг очікувати, що через десятки років після аварії хтось захоче перетворити Чорнобиль і саму Зону відчуження на територію війни.

«Найстрашніше: коли росіяни в Чорнобиль прийшли, виявилось, що вони абсолютно не розуміють, куди вони прийшли й що тут було. Це важливо усвідомлювати про сьогоднішню Росію – про цю державу, про те, що в них залишилось від культури, і про те, як вони ставляться до людей, як вони ставляться в цілому до життя», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, копали в закритих лісах військові позиції, їздили по зараженій землі важкою технікою, вели звідти вогонь, руйнували обладнання та знущалися з українців, які працюють на Чорнобильській АЕС та інших пов’язаних підприємствах.

«Деякі наші українські хлопці, зокрема з Національної гвардії України, які охороняли Чорнобильську атомну станцію, – досі, на жаль, у полоні в Росії. Багатьох ми вже змогли повернути, але, на жаль, деякі ще там, у російському полоні, і ми памʼятаємо про них і обов’язково їх повернемо», – акцентував Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що росіяни перетворили Запорізьку атомну електростанцію – найбільшу АЕС у Європі – на обʼєкт своєї війни.

«Ведуть звідти обстріли проти наших міст і сіл, зберігають на ЗАЕС зброю, снаряди й військову техніку, замінували периметр станції, тримають наше місто Енергодар фактично в заручниках. Запорізька атомна електростанція уже чотирнадцять разів проходила через повне знеструмлення», – зазначив Президент.

За словами Глави держави, кожен, хто має справу з Росією, повинен усвідомлювати, що це – абсолютно безвідповідальна й багато в чому дурна сила, яку необхідно обмежити заради безпеки світу.

«Саме тому санкції світу потрібні сильні, протидія злу має бути сильна, підтримка тих, хто захищає життя, теж має бути достатньо сильна.

Один тільки оцей факт, що росіяни примудрились ударити дроном навіть по конфайнменту, що закриває рештки четвертого блока, свідчить, що Росія не може бути учасником цивілізованих міжнародних відносин», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував усім партнерам, які допомагають Україні та об’єднують зусилля заради захисту життя.

«Зараз у нас багато дуже термінових завдань – і тут, у Чорнобильській зоні, зокрема із відновленням конфайнменту, і загалом в українській енергетиці: ми повинні встигнути до наступної зими підготуватись до будь-якого розвитку подій, і це вимагає, зокрема, достатнього фінансування для нас, для України. Що б не хотіли зробити росіяни – ми маємо бути готові», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що українська урядова команда представить усі необхідні потреби та перспективи спільної роботи.

Президент також додав, що санкції проти Росії за цю війну мають посилюватися, і світ не повинен дозволити агресору адаптуватися до обмежень. Глава держави окремо подякував за розблокування 20-го санкційного пакета Євросоюзу та кожній країні, яка посилює національні санкційні режими.

«Це дуже принциповий момент, щоб санкції світу розповсюджувались також на російську атомну галузь та на всіх повʼязаних юридичних і фізичних осіб. Ми маємо чітко говорити про те, що тільки український контроль, тільки українські фахівці, українські безпекові протоколи можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних проблем», – підсумував Володимир Зеленський.