Країни-партнери мають працювати разом, щоб усунути загрози в Ормузькій протоці та захистити свободу судноплавства в усьому світі – Президент

Країни-партнери мають діяти разом, щоб усунути загрози в Ормузькій протоці та захистити свободу судноплавства не лише в цьому регіоні, а й в усьому світі. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до учасників онлайн-засідання щодо свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Глава держави наголосив, що проблеми, спричинені війною в Ірані, зокрема ситуація в Ормузькій протоці, мають глобальне значення.

«Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі. Але діяти потрібно так, щоб це допомогло захистити свободу судноплавства в усьому світі – не лише в Ормузі. І рішення, ухвалені щодо Ормузу зараз, визначатимуть, як інші агресивні актори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що треба діяти швидко, щоб уникнути ситуації, яка виникла у Газі, де ще багато треба зробити.

«Перш за все необхідно визначити, що саме в Ормузі залежить від нас усіх, а що – від США. Також важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб враховувалися їхні спільні інтереси… Друге: потрібно якомога швидше організувати зустріч наших військових команд та опрацювати всі критичні аспекти того, як могла би працювати безпекова місія в Ормузі та який досвід може запропонувати кожна зі сторін», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна вже здійснювала схожу місію, коли Росія намагалася заблокувати Чорне море. Наша країна має досвід супроводу торгових суден, розмінування, захисту від повітряних атак і загальної координації таких операцій.

Водночас, за словами Президента, війна в Ірані негативно впливає на ситуацію в Європі через агресію РФ проти України.

«Росія залишається терористичною державою та не збирається зменшувати кількість та жорстокість своїх ударів. Сполучені Штати з різних причин можуть послаблювати тиск на Росію, що може призвести до дефіциту озброєння, яке нам потрібне для захисту від цих атак, особливо засобів ППО – ви це знаєте. Отже, це означає, що нам у Європі треба робити ще сильніші спільні кроки для захисту життів, насамперед для протидії балістичним загрозам та збереження тиску на Росію через цю війну», – зауважив Глава держави.

Президент подякував усім країнам, які допомагають Україні: роблять нові кроки у сфері ППО, підтримують програму PURL та прискорюють проєкти внутрішнього виробництва необхідної нам зброї, особливо у Європі.

Володимир Зеленський наголосив, що за допомогою таких форматів та зустрічей, як сьогоднішнє онлайн-засідання, Коаліція охочих, JEF та інші обʼєднання, Україна та країни-партнери формують систему безпеки, з якою житимуть майбутні покоління.