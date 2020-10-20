Креативна молодь має запропонувати свої ідеї змін у державі – Президент під час спілкування з молодими підприємцями в першому інноваційному парку України

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з молодими підприємцями у першому інноваційному парку в Україні. Тут працюють компанії, стартапи, дослідницькі лабораторії.

Як зазначив керівний партнер парку Костянтин Євтушенко, це місце, де створюються умови для розвитку бізнесу у сфері високих технологій та креативних індустрій.

СЕО інноваційного парку Домінік Піоте та представники молодих IT-компаній презентували Главі держави свої продукти та розробки.

Зокрема, Президенту представили «розумні» жалюзі, що акумулюють сонячну енергію та перетворюють її на електрику; нові технології вирощування рослин; виробництво сонячних панелей для зупинок та автомобільних стоянок; тренажери для навчання працівників, що готуються до роботи в небезпечних умовах, та для медиків; електронні сервіси для медицини й пошуку роботи, сервіси, котрі надають онлайн-консультації та допомогу із залученням штучного інтеле кту.

Також Володимир Зеленський та представники однієї з компаній обговорили можливість налагодження виробництва в Україні електробайків вітчизняної розробки, які наразі виготовляють у Китаї та вже продають у майже 40 країн світу. Електробайк тестує в роботі навіть поліція США.

Крім того, Глава держави поспілкувався з представниками Українського державного фонду стартапів, які розповіли, що за 10 місяців роботи надали гранти 58 стартапам. Було наголошено, що держава та фонд не втручаються у роботу проекту та не беруть участі в капіталі, а фінансують його на початкових стадіях.

«Я вражений атмосферою. Дякую за цей подих сучасності. Сюди хочеться їхати, приходити й працювати», – сказав Президент після завершення презентацій проектів.

Глава держави також зазначив, що йому приємно бути серед людей, які здатні продемонструвати й довести, що їхні розробки потрібні та допоможуть людям. «Мені здається, що це дуже добра філософія: допомагаючи людям, можна заробляти гроші, робити чистий бізнес», – зауважив він.

Володимир Зеленський також нагадав, що зараз в Україні активно впроваджується сервіс «Дія» з метою цифровізації всіх послуг, які надає держава.

«Коли я все це побачив, то подумав про те, що живемо ми в дуже цікавий момент: у нас відбулося дві революції, а за цей час паралельно пройшла третя – цифрова революція. Ми розуміємо, що це важливо, тому ми проводимо цифровізацію, впроваджуємо сервіс «Дія» і створили окреме міністерство, бо з самого початку я розумів – якщо ми цього не зробимо, то Україна не заскочить навіть в останній вагон того потяга, який дійсно йде у майбутнє», – додав Глава держави.

Тому, на переконання Президента, важливо, щоб такі компанії запрошували представників влади, урядовців і розповідали їм про свої розробки та озвучували пропозиції.

«Було б добре, якби креативна молодь отримала від держави сигнал про готовність підтримати їхні ідеї, а вони натомість запропонували свої ідеї змін у державі. Тому що дійсно політичні процеси змінювати складно, а ззовні іноді ти бачиш картину краще», – сказав Володимир Зеленський.

Костянтин Євтушенко зі свого боку подякував Главі держави та його Офісу, Міністерству цифрової трансформації за увагу до роботи парку та підтримав пропозицію Президента про створення формату, де талановиті фахівці в галузі високих технологій та креативних індустрій мали б можливість донести свої ідеї представникам влади.