Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів – Володимир Зеленський

Саме цього року потрібно сконцентрувати весь спільний потенціал на тому, щоб захистити і Україну, і незалежність кожного народу, який межує з Росією. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками саміту Ініціативи трьох морів.

Глава Української держави зазначив, що розповів усім учасникам саміту про плани Путіна на фронті цього року.

«Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільні виробництва. Кожного дня б’ють російські ракети, і щодня збільшується кількість обіцянок. Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорстокий тиск російської артилерії та керованих авіабомб. Реальність нарешті повинна почати відповідати словам», – наголосив він.

Володимир Зеленський акцентував, що пріоритет номер один – посилення протиповітряної оборони України.

«Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів. Я дякую кожному лідеру, який нас чує, готовий допомагати в комунікації з іншими партнерами, щоб Україна нарешті отримала системи ППО, які можуть нам допомогти. Вони є у світі та мають захищати життя», – зазначив Глава держави.

Президент зауважив, що сьогодні існують виклики через затримку допомоги з боку США, посилення мобілізації в Російській Федерації, постачання агресору іранських «шахедів», артилерійських снарядів та ракет із КНДР.

Він нагадав, що на початку війни Україна не мала сучасної західної зброї, був дефіцит снарядів калібру 155 мм, а зараз наша країна вже налагодила власне виробництво.

«У нас не було далекобійних дронів, а сьогодні наші дрони летять на понад тисячу кілометрів. У нас не було сучасних систем РЕБ – сьогодні Україна виробляє їх сотнями. Але цього поки що замало, тому що Росія атакує абсолютно все. Тому в усіх цих напрямах нам потрібна допомога», – наголосив Володимир Зеленський.