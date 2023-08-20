Крок за кроком наближаємося до того, щоб шведські літаки «Гріпен» з’явилися в нашому небі – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день працюємо у Швеції, зараз завершуємо день у Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати.

Броньована техніка – СV90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті. Не лише постачання від партнерів – хоча і його прискорюємо, – але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленість зі Швецією про виготовлення СV90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо.

Друге – це «арчери» для наших артилеристів. Уже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні.

Третє – сучасна авіація. Дуже-дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений: ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо «гріпенів» – класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами наближаємося до того, щоб «гріпени» з’явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном Премʼєр-міністром Швеції, із представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб! Працюємо над початком етапу з тренуванням наших хлопців на «гріпенах». Деталі ми обговоримо.

Була сьогодні хороша й змістовна аудієнція в Короля Швеції Карла XVI Густава та Королеви Сільвії – був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України й наших людей, вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз.

Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному й кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу.

На жаль, семеро людей загинули в Чернігові від російської ракети, серед них дівчинка, її звали Софія, шість років їй було... Мої співчуття рідним! Поранених і травмованих – 144, і серед них 15 дітей. Ракета просто по центру міста. І це – у свято Преображення Господнього, православне свято.

Рятувальну операцію проводили загалом 140 людей. Медики, «екстренка», військові, місцева влада – всі допомагали. Дякую кожному й кожній, хто рятував життя дітям, дорослим – усім.

І особливо відзначу фельдшерів «екстренки» Людмилу Копиш та Вячеслава Прохоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка та Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовка та Андрій Зеляка. Вдячний усім вам!

Я впевнений: наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь.

Слава всім, хто захищає нашу державу й наших людей!

Слава Україні!