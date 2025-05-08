Кроки для припинення вогню та тиск на Росію: відбулася п’ятистороння зустріч лідерів України, Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі

У Маріїнському палаці в Києві відбулася перша п’ятистороння зустріч у форматі United Europe in Ukraine Президента України Володимира Зеленського, Президента Франції Емманюеля Макрона, Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за візит до столиці України, який є справжнім проявом єдності та підтримки. Президент зазначив, що присутність кожного з них у Києві зараз, на четвертому році повномасштабної війни, надзвичайно важлива для українського народу.

Глава держави також наголосив на символічності того, що цей візит відбувається у дні, коли Європа відзначає 80 років перемоги над нацизмом.

Саме єдність і спільна робота заради майбутньої архітектури безпеки були ключовими темами зустрічі.

Лідери обговорили кроки для припинення вогню, необхідність тиску на Росію, гарантії безпеки та важливість координації всіх зусиль і спільних кроків зі Сполученими Штатами Америки.