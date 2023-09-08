Кроки України в контрнаступі сьогодні напевно швидші, ніж нові санкційні пакети – Володимир Зеленський

Що швидше Україна отримуватиме більше потужної далекобійної зброї, то швидше відбуватимуться контрнаступальні дії та звільнення від окупантів українських земель. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час панельної дискусії на 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії «Майбутнє вирішується в Україні».

«Важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива. Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті – 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що розуміє бажання людей якнайшвидше відновити територіальну цілісність України, бо зрештою спокій і мир у нашій державі й в усій Європі та світі буде тоді, коли Україна поверне всі свої території. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що війна, яку веде Росія на території України, складна, і багато процесів уповільнюється.

«Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї», – додав він.

«Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що держави-партнери не просто допомагають Україні, а й підтримують безпеку своїх громадян, свободу та життя своїх людей – ті цінності, які починаєш берегти за крок до їх втрати, наприклад, за крок до окупації.

Глава держави акцентував, що для пришвидшення контрнаступальних дій Україні потрібна конкретна техніка, зокрема сучасні винищувачі.

«Є конкретні квадратні кілометри нашої землі, і кожен звільнений метр – це людське життя… Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ. Відновлення нашої території. Якщо в небі нас немає, а Росія є, вони зупиняють нас із неба. Зупиняють наш контрнаступ», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський висловив подяку всім партнерам України на чолі зі США, які надають оборонну допомогу та зміцнюють українські сили оборони для звільнення всіх наших земель.