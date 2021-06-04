Культурна дипломатія в дії: Олена Зеленська розповіла про нові проекти в Литві

У межах проекту культурної дипломатії в Національному художньому музеї Литви відкрито виставку видатного українського авангардиста «Олександр Богомазов: творча лабораторія». Експозиція організована під патронатом дружини Президента України Олени Зеленської та першої леді Литовської Республіки Діани Наусєдєнє за підтримки Міністерства культури Литовської Республіки й Міністерства культури та інформаційної політики України.

«Виставка відомого українського художника-авангардиста демонструє дружні культурні зв’язки України та Литви, а також знайомить відвідувачів із самоідентичним українським мистецтвом. Це відкриття нового імені для литовської публіки», – сказала Олена Зеленська.

Виставку організував Національний художній музей України в партнерстві з «Мистецьким Арсеналом». Це друга виставка українсько-литовського культурного проекту «Цикл міжнародних виставок «Національні музеї Литви та України».

В експозиції представлені 36 творів Олександра Богомазова (серед них і знамениті «Пилярі» й «Правка пил» з триптиха «Пилярі») та п'ять творів з колекції «Мистецького Арсеналу». Олександр Богомазов був надзвичайним художником, який занурився у світ мистецьких досліджень, прагнучи знайти свою формулу сучасного ідеального світу та наповнити власні картини динамікою та емоціями.

«Велика честь розпочати цей новий і важливий для нас проєкт з одним із найвідоміших, найпопулярніших та найважливіших музеїв Литви - Національним музеєм «Палац Великих князів Литовських». Цим проєктом ми продовжуємо започатковану першою леді України пані Оленою Зеленською ініціативу із запровадження українських аудіогідів у найвідоміших музеях світу», - зазначив Посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський.

У межах проекту культурної дипломатії, яким опікується дружина Президента України, також було підписано меморандум щодо запуску третього україномовного аудіогіда на території Литовської Республіки. Вже цього року до ініціативи з поширення української мови в історичних пам’ятках приєднається Національний музей «Палац Великих князів Литовських» у м. Вільнюсі. Сьогодні українською мовою вже говорять екскурсійні автобусні маршрути Вільнюсом та Тракайським замком.

Символічно, що подія відбулася 6 липня, коли в Литві святкують День державності. Традиційно цього дня на площі Дауканто у Вільнюсі перед Президентським палацом відбувається урочиста церемонія підняття державного (триколор) та історичного (із зображенням витязя на червоному тлі) прапорів Литви на честь свята.

Палац Великих князів Литовських (Палац правителів, або Нижній замок) вважається наймасштабнішим реставраційним проектом незалежної Литви, пов'язаним з відновленням символу литовської державності. Відкриття відновленого Палацу відбулось 6 липня 2009 року з нагоди тисячоліття згадки назви «Литва» в історичних документах.

Фото: Gintarė Grigėnaitė, LNDM та Vytautas Abramauskas