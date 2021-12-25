Культурна дипломатія: з ініціативи Олени Зеленської вже запущено 35 аудіогідів українською у 25 країнах світу

У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської запущено вже 35 аудіогідів українською мовою у культурних осередках світу. Проект стартував у 2020 році.

Так, аудіоекскурсії українською проводяться в Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія). Лише за останній місяць україномовні аудіогіди запрацювали, зокрема, у Музеї природознавства в Берліні, середньовічному монастирському комплексі Вардзіа в Грузії, Меморіальному центрі Кігалі в Руанді тощо.

«Для мене проект почався зі звичайної автобусної екскурсії, де була рідкісна на той момент можливість послухати супровід українською мовою. Так виникла думка: чому екскурсій українською за кордоном так мало? Культурні пам’ятки світу, музеї та визначні місця мають заговорити нашою мовою нарівні з іншими. А кнопка із синьо-жовтим прапором повинна стати звичайною опцією, коли ви обираєте переклад», – розповіла Олена Зеленська, підбиваючи підсумки року.

Нині аудіогіди українською доступні в музеях і пам’ятках 25 країн: Італії, Франції, Австрії, Данії, Литви, Латвії, Вірменії, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Туреччини, Болгарії, Чорногорії, Греції, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Киргизької Республіки, Грузії, США, Кенії, Республіки Північна Македонія, Іспанії, Чехії, Руанди.

Олена Зеленська висловила подяку МЗС та українським посольствам у цих країнах за співпрацю в реалізації проекту.

Перша леді також повідомила, що проект триває, і наступного року з’явиться щонайменше 20 україномовних екскурсій у різних країнах світу.

Вона також закликала вітчизняних туристів запитувати аудіогіди рідною мовою у провідних музеях: «Світ має відчути, що українцям потрібна українська. Так кожен із нас стає амбасадором нашої культури у світі».

Також дружина Президента анонсувала ще один проект культурної дипломатії – поширення української літератури. Якісні переклади творів за підтримки Українського інституту книги, МЗС та українських посольств мають з’явитися на полицях музеїв і крамниць, у навчальних закладах різних країн.