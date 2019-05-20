Курс на повноправне членство у ЄС і НАТО залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України – Володимир Зеленський

Курс на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі 4 червня.

«Стратегічний курс України – на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Це закріплено в Конституції України і залишається нашим незмінним зовнішньополітичним пріоритетом», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також підкреслив, що рух України до високих європейських стандартів життя й безпеки є вимогою українського суспільства.

«Це є метою всіх наших реформ – підвищення рівня життя українців, викорінення корупції та модернізація всієї держави. Це можливо зробити, лише забезпечивши національну безпеку», – зазначив Президент.

Він додав, що Україна готова виконувати Мінські домовленості.

«Але ми маємо бути в першу чергу здатні захистити себе, стати сильніше економічно, політично і у військовому плані», - підкреслив він.

Володимир Зеленський подякував за політичну й практичну підтримку, яку Україна отримує від Північноатлантичного альянсу та союзників.

«Дуже хочу надати новий імпульс нашим відносинам з Альянсом. Збройна агресія Росії залишається основним викликом для євроатлантичної безпеки. Серед наших спільних завдань – стабільність і безпека в Чорному морі, що потребує додаткових зусиль Альянсу», – наголосив глава держави

Президент України привітав ухвалення союзниками рішення про посилення чорноморської безпеки і допомогу у зміцненні спроможностей Військово-морських сил України.

«Ми сподіваємося відновити наш регулярний діалог у рамках комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів, а також міністрів оборони і закордонних справ», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Україна очікує на візит Північноатлантичної ради.

«Ми будемо продовжувати європейську та євроатлантичну інтеграцію. Нам потрібні всі наявні механізми, які допоможуть нам на цьому шляху», – підкреслив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна є надійним партнером Альянсу.

«Україна – дуже цінний партнер НАТО. Ви робите внесок у наші місії в Афганістані та Косово, навіть якщо у вас проблеми вдома. Багато навчань ми проводимо разом. Це показує велику відданість України питанням національної безпеки», – сказав Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським йшлося ситуацію на сході України, зокрема, спробу Росії надати свої паспорти українським громадянам.

«Останній приклад спроби Росії дестабілізувати Східну Україну і це крок у неправильному напрямку», – наголосив він.

Сьогодні комісія Україна-НАТО на своєму засіданні розгляне безпекову ситуацію в Україні.

«Я хотів би почути вашу оцінку. Конфлікт на Сході України продовжує забирати життя. У боях загинули 13 тисяч українських людей. Вони заслуговують на мир. Я вітаю вашу відданість розв’язанню конфлікту у мирний спосіб. НАТО буде забезпечувати підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Ми не будемо визнавати незаконну анексію. Ми засуджуємо агресивні дії Росії у регіоні Чорного моря», – наголосив Генеральний секретар НАТО.

Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс вітає рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким Росія має відпустити українських моряків та кораблі, які були затримані у листопаді 2018 року. Він нагадав, що у відповідь на агресивні дії Росії НАТО збільшило військову присутність у регіоні Чорного моря.