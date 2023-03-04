Латвія стане потужним помічником для України у притягненні до відповідальності всіх російських злочинців – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Егілсом Левітсом у Львові 

Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом.

Глави держав підписали Спільну декларацію, яка засвідчує підтримку з боку Латвії повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Лише з Україною у своєму складі європейський проект стане справді довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане справді міцним захисником народів Європи та наших спільних цінностей. Боротьбою за свою свободу та вільну Європу Україна безпрецедентно об’єднала Європейський Союз. Наша незламність протягом більш ніж року цієї повномасштабної війни беззаперечно доводить, що український внесок у спільну євроатлантичну безпеку буде справді унікальним», – наголосив Президент під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Егілсом Левітсом.

Глава Української держави подякував своєму латвійському колезі та всьому народу Латвії за незмінну підтримку України в боротьбі за територіальну цілісність, а також на шляху інтеграції у Євросоюз і НАТО.

Сторони також обговорили шляхи посилення українського війська, що має пришвидшити звільнення української землі від російських окупантів. Українська сторона передала документ щодо першочергових оборонних потреб.

«Ще до повномасштабного російського вторгнення Латвія почала допомагати Україні – надавати збройну допомогу, зокрема «Стінгери». Це було правильним сигналом усій європейській спільноті й конкретною та дієвою допомогою нашій обороні. Протягом року латвійська оборонна підтримка залишалася відчутною. Я за це дуже вдячний вам, уряду, суспільству», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Егілса Левітса.

Крім того, як повідомив Глава Української держави, сьогодні Президент Латвії разом з іншими високими гостями братиме участь у першій спеціальній конференції United for Justice («Обʼєднані заради справедливості»).

«Як досвідчений правник, як людина, яка добре знається на роботі європейських інституцій і глобальних структур пан Президент Левітс особисто та Латвійська Республіка загалом, я впевнений, стануть потужними помічниками для нас, для України, у притягненні до відповідальності всіх російських убивць, терористів і катів», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, під час сьогоднішніх переговорів ішлося про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України та підготовку голосування в Генеральній Асамблеї ООН за відповідну резолюцію, а також співпрацю з Міжнародним кримінальним судом і юридичними інституціями європейської спільноти.

Співрозмовники також обговорили продовження санкційного тиску на Росію як один із вагомих аспектів відповідальності агресора за війну.

«Латвія визнала Росію державою – спонсором тероризму, і на основі цього визнання базується принципова підтримка Латвією спільних європейських санкцій. Сьогодні ми обговорили, як можна додатково посилити тиск на Росію», – констатував Володимир Зеленський.

За його словами, на порядку денному сьогоднішньої двосторонньої роботи також обговорення участі Латвії у відбудові України, зокрема Чернігівської області, та проведення розмінування.

Володимир Зеленський подякував Егілсу Левітсу та його країні за підтримку української формули миру й готовність долучитися до реалізації її конкретних пунктів.

«Пане Президенте, дякую за ваш візит, візит вашої команди, першої леді Латвії, за велику підтримку, за те, що в нас є справжні партнери й друзі», – сказав Глава Української держави.

Зі свого боку Егілс Левітс зазначив, що це його третій візит до України з початку повномасштабного вторгнення РФ, що засвідчує повну підтримку нашої держави з боку Латвії.

«Ми допомагатимемо стільки, скільки буде необхідно. Адже ви боретесь і за нашу свободу, і за наші цінності», – наголосив він.

Президент Латвії переконаний, що Україна має перемогти у війні. За його словами, такої ж думки дотримуються лідери країн – членів Євросоюзу та НАТО.

Егілс Левітс повідомив, що обговорив із Володимиром Зеленським політичну підтримку України, зокрема на рівні Європейського Союзу, Північноатлантичного альянсу, ООН та інших міжнародних платформ і майданчиків.

Він додав, що Латвія допомагає Україні на шляху проведення реформ, необхідних для євроінтеграції. Україна має повне право вступати до безпекових альянсів, зокрема до НАТО, зазначив Егілс Левітс.

Президент Латвії також зауважив, що надання Україні військової підтримки є пріоритетом для його країни.

«Ми продовжуємо працювати над постачанням різноманітної військової техніки. Ми також переконуємо союзників у необхідності швидкого забезпечення постачання того, що вони обіцяли. Крім того, ми здійснюємо підготовку українських військовослужбовців у межах тренувальної місії ЄС», – сказав Егілс Левітс.

За його словами, у межах гуманітарної допомоги Латвія надає психосоціальну підтримку українським жінкам, передає генератори й трансформатори для допомоги енергетичній системі України, що постраждала внаслідок ракетних атак з боку Росії. Латвія також долучиться до відбудови Чернігівської області.

Президент Латвійської Республіки наголосив, що його держава разом з Україною працює над питанням створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації та виступає за запровадження юридичних підстав для використання заморожених російських активів на відбудову України як репарацій.

Егілс Левітс заявив, що Латвія підтримує формулу миру Володимира Зеленського, реалізація якої дасть змогу гарантувати довготривалий мир, що ґрунтується на нормах міжнародного права й передбачає територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року.

«Я хотів би наголосити: лише Україна може говорити про прийнятний для себе мир», – резюмував Президент Латвії.