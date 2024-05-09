Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із відомими світовими діячами в галузі боротьби за права людини.

У спілкуванні взяли участь: американський захисник громадянських прав Ван Джонс, засновник The Chopra Foundation Діпак Чопра, міжнародний голова Центру з прав людини Рауля Валленберга, колишній міністр юстиції та Генеральний прокурор Канади Ірвін Котлер та голова правління Центру Рауля Валленберга Джей Розенцвейг.

Андрій Єрмак подякував за все, що кожен із них зробив для підтримки України в час цих важких випробувань.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна продовжує боротьбу з російською агресією на полі бою та водночас проводить велику роботу на дипломатичному рівні для всесвітньої підтримки справедливого плану відновлення миру для нашої країни.

На першому, інавгураційному Глобальному саміті миру, що відбудеться 15–16 червня у Швейцарії, лідери держав мають створити рамку для майбутнього спільного плану відповідальних країн щодо того, як закінчити агресивну війну проти України, забезпечити справедливий мир для нашої країни, а також подолати всі кризи, спричинені війною.

«Ми запросили на Саміт усіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН. Ми розуміємо, що в різних країн різні позиції. Ми готові вислухати всіх та обмінятися думками, щоб підготувати спільний план досягнення миру. І сьогодні дуже важливо донести до світової спільноти те, що лідери держав, які справді хочуть зупинити війну в Україні, мають бути на Глобальному саміті миру», – пояснив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента переконаний, що успіх цього Саміту продемонструє, що міжнародне право існує й у світі є механізми для досягнення справедливості.