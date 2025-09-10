Лідери України, Польщі, Великої Британії, Італії та Генсек НАТО обговорили актуальні виклики та потенційні загрози з боку Росії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Передусім лідери обговорили російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні, а також скеровані в повітряний простір Польщі. Інциденти з одним чи двома російськими безпілотниками в країнах східного флангу НАТО були й раніше, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу Росія застосувала значно більшу кількість дронів і наглість: дрони летіли не лише через Україну, а й залітали з території Білорусі. Лідери мають однакове розуміння: це абсолютно інший рівень ескалації з боку РФ, навмисний, і на це має бути відповідна реакція.

Прем’єр-міністр Польщі поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити. За його словами, уламки російських дронів, серед яких були також іранські «шахеди», знайдені в багатьох польських містечках і селах. Українські військові ще з ночі почали ділитися з польськими партнерами наявною інформацією. Ця співпраця триває.

Лідери погодилися, що причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і вони абсолютно очевидні. Володимир Зеленський наголосив, що Україні й партнерам потрібно працювати над спільною системою протиповітряного захисту й створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Президент також акцентував, що потрібно разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. За його словами, важливо значно збільшити фінансування для виробництва українських дронів-перехоплювачів, що вже довели свою ефективність.

Глава держави запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема «шахедів». Володимир Зеленський і Дональд Туск домовилися про відповідну співпрацю на рівні військових. Також триватиме координація з усіма країнами – членами НАТО.