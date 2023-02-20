Лідери України та США вшанували пам’ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

Президент України Володимир Зеленський і Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який перебуває з візитом у нашій країні, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

Глави держав ознайомилися з історією храму та його функціонуванням у часи російського вторгнення.

Президенти України та США також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Володимир Зеленський і Джозеф Байден ушанували пам’ять українських героїв хвилиною мовчання.