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Звернення Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні
Звернення Президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні

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Зустріч Президента України та Президента США у Києві
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Лідери України та США вшанували пам’ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

20 лютого 2023 року - 14:00

Лідери України та США вшанували пам’ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

Президент України Володимир Зеленський і Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, який перебуває з візитом у нашій країні, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

Глави держав ознайомилися з історією храму та його функціонуванням у часи російського вторгнення.

Президенти України та США також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Володимир Зеленський і Джозеф Байден ушанували пам’ять українських героїв хвилиною мовчання.

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Зустріч Президента України та Президента США у Києві

20 лютого 2023 року - 12:09
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