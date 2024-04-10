Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Серійне виробництво та нові зразки ракет: у нашої «оборонки» є потрібні результати – звернення Президента України
Серійне виробництво та нові зразки ракет: у нашої «оборонки» є потрібні результати – звернення Президента України

10 квітня 2024 року - 20:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Лідери України та Угорщини обговорили підготовку Глобального саміту миру

11 квітня 2024 року - 19:27

Президент України під час саміту Триморʼя розповів про російські обстріли української енергетики

11 квітня 2024 року - 19:21

Маємо примножувати спільні зусилля для нашої спільної безпеки – Президент України

11 квітня 2024 року - 19:11

Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО – Володимир Зеленський

11 квітня 2024 року - 19:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів
Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів

11 квітня 2024 року - 13:41

Перейти до всіх галерей

Лідери України та Угорщини обговорили підготовку Глобального саміту миру

11 квітня 2024 року - 19:27

Лідери України та Угорщини обговорили підготовку Глобального саміту миру

У межах участі в 9-му саміті Ініціативи трьох морів у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим Президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Володимир Зеленський привітав Тамаша Шуйока з обранням на посаду та висловив сподівання на ефективну співпрацю.

Глава Української держави подякував Президенту Угорщини за однозначну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський поінформував угорського колегу про просування нашої країни на шляху до євроінтеграції та підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії. Він запросив Угорщину взяти в ньому участь і запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України й розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Лідери позитивно відзначили діалог між урядами України та Угорщини, зокрема щодо транзиту товарів через спільний кордон.

ф

Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів

11 квітня 2024 року - 13:41
Версія для друку