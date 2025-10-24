Президент:

24 жовтня 2025 року - 21:03

Є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України – звернення Президента

24 жовтня 2025 року - 21:01

Лідери України, Великої Британії, Франції, Данії, Нідерландів і Генсек НАТО скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

24 жовтня 2025 року - 19:51

Українсько-норвезька дружба почалася майже тисячу років тому не тільки з дипломатичних угод, а й із людських стосунків – Олена Зеленська під час відкриття пам’ятника королеві Еллісів (Єлизаветі Ярославні) в Осло

24 жовтня 2025 року - 19:47

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію

24 жовтня 2025 року - 19:22

24 жовтня 2025 року - 14:25

24 жовтня 2025 року - 19:51

Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Президент Франції Емманюель Макрон (онлайн), Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч перед початком засідання Коаліції охочих у Лондоні.

Лідери скоординували кроки щодо зміцнення обороноздатності України та захисту критично важливої енергетичної інфраструктури. Йшлося про посилення ППО, а також використання можливостей програм PURL і SAFE.

Учасники зустрічі мають однакову позицію: важливо продовжувати спільну зі Сполученими Штатами Америки роботу над досягненням миру для України та напрацюванням чітких і надійних гарантій безпеки.

Лідери погодилися, що необхідно й далі посилювати санкційний тиск на Росію. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до дипломатичних кроків, але це мають бути справжні переговори.

24 жовтня 2025 року - 14:25
