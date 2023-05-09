Лише питання часу, коли ми зможемо відновити справедливий мир для нашої частини Європи, для України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні ми всі змогли побачити: коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу.

Учора, 8 травня, Європа та світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла. А сьогодні, 9 травня, ми разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановуємо досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом. Не було б у нас такої обʼєднаної Європи – Європи без агресій і реваншизму, Європи, що поважає різні культури, яка долає суперечки виключно у правовій площині і яка пишається різноманіттям на нашому континенті.

Що більше люди знатимуть чесну історію, що більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями ХХ і ХХІ століть, то більше цінуватимуть цю послідовність. День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним – День Європи, Європи як реалізованої мрії про мирний континент. І це лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи, для України. Це лише питання часу, коли й теперішній агресор програє, як той агресор, що програв 78 років тому, коли й російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу.

Сьогодні День Європи в Україні ми відзначали разом з Європою.

Візит Урсули фон дер Ляєн, пані Президентки Європейської комісії, був і символічним саме в цей день, і дуже продуктивним. Ми обговорили й нашу оборону – те, чого маємо досягти, і те, чого очікуємо від партнерів. Обговорили санкційний тиск на Росію, активно готуємо разом із Європою 11-й санкційний пакет проти Росії. Обговорили наші політичні перспективи у європейській інтеграції. Звичайно, обговорили й експортну суперечку із нашими сусідами в ЄС. Маємо подолати її в чіткому дусі наявної між нами договірної бази.

Дякую пані Президентці Єврокомісії й за участь у сьогоднішній зустрічі наших партнерів, які працюють задля створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Загалом 37 учасників зустрічі – держави та міжнародні інституції. Звернувся до учасників, закликав рухатися без зупинок на шляху до повної відповідальності агресора.

Зустрівся сьогодні й зі спільнотами європейських університетів – Британія, Швеція, Франція, Італія, Іспанія, Угорщина і, звичайно, українські студенти. Поговорили з ними про сміливість, яка завжди буде потрібною Європі, та про те, як ми всі разом можемо наблизити нашу спільну перемогу.

Є чергові хороші новини від партнерів. Із того, що можна сказати публічно: є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – 1 млрд 200 млн доларів. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям, – та кожній американській родині за незмінну підтримку й за американську силу, яка додає нам міцності.

Працюємо також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами – додаємо нові можливості для наших воїнів.

Окрема вдячність парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи «Вагнер». Це те, що має бути ухвалено всім світом – кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений.

І, звичайно, сьогодні, після того, як держава-терорист укотре намагалася познущатися з наших людей та вкотре програла нашим захисникам і захисницям неба, я дякую нашим Повітряним силам та всім нашим воїнам інших родів військ, які здійснюють протиповітряну оборону. Справді молодці!

Слава всім, хто захищає Україну й українців! Дякую всім, хто допомагає!

Дякую всім, хто разом із нами повертає Європі мир і справедливість!

Слава Україні!