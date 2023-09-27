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Зустріч Президента України з Генеральним секретарем НАТО в Києві
Зустріч Президента України з Генеральним секретарем НАТО в Києві

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Лише питання часу, коли Україна де-юре стане членом НАТО – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Єнсом Столтенбергом у Києві

28 вересня 2023 року - 14:48

Лише питання часу, коли Україна де-юре стане членом НАТО – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Єнсом Столтенбергом у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який прибув до нашої країни з візитом.

«Я радий вітати в Україні Генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Єнсом Столтенбергом у Києві.

Президент відзначив результати співпраці України й НАТО, у межах якої створено оборонні коаліції. На його переконання, членство нашої держави в Альянсі буде абсолютно природним і таким, що посилює і Україну, і НАТО.

«Сьогодні ми обговорили з паном Генеральним секретарем усі ключові оборонні питання, які потребують уваги: реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Упевнений, ми можемо й надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала. І це правильна тактика», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили захист від російського терору, посилення тиску на Росію та зміцнення повітряного щита України. Зокрема, ішлося про можливість постачання додаткових систем ППО державами – членами НАТО.

«Генеральний секретар погодився докласти особистих зусиль для нашої підтримки, для мобілізації держав – членів Альянсу саме з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей», – зауважив Президент.

Також було детально обговорено подальшу роботу задля зближення України й НАТО. Як наголосив Глава держави, започаткований на Вільнюському саміті новий формат співпраці – Рада Україна – НАТО має забезпечити рух нашої держави до Альянсу та практичну взаємодію.

«Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документа – адаптованої Річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу», – заявив Володимир Зеленський.

Окремо Президент України і Генеральний секретар НАТО обговорили саміт Альянсу, який відбудеться наступного року у Вашингтоні. Сторони погодилися, що цей саміт має стати результативним для України та НАТО.

«З цією метою наші команди невідкладно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій», – акцентував Глава держави. 

Єнс Столтенберг зі свого боку зазначив, що Україна має потужну підтримку з боку всіх країн – членів НАТО. За його словами, члени Альянсу продовжать надавати Україні найсучасніші засоби для відбиття російського вторгнення, зокрема танки, сучасні системи ППО, а також тренуватимуть пілотів для літаків F-16.

«Що сильнішою стане Україна, то ближче ми підійдемо до припинення російської агресії», – наголосив Генеральний секретар.

«НАТО стоятиме поряд з Україною так довго, як буде потрібно», – додав Єнс Столтенберг.

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Зустріч Президента України з Генеральним секретарем НАТО в Києві

28 вересня 2023 року - 13:46
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