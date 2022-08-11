Лише повний відхід росіян із Запорізької АЕС гарантує відновлення атомної безпеки для всієї Європи – звернення Президента України

Українці! Українки!

Короткі підсумки дня.

Взяв участь у роботі конференції донорів у Копенгагені. Це 26 держав – партнерів України: країни Європи, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Вони заснували ще один формат – у продовження добре відомих зустрічей на авіабазі «Рамштайн». Цей формат – про довгострокову підтримку. Це зброя, боєприпаси, тренування військових, розмінування, відновлення на звільненій території.

Вже маємо перші результати конференції. Данія одразу після відкриття зустрічі оголосила про новий пакет підтримки України обсягом 110 мільйонів євро. Загалом конференція зібрала лише за день 1,5 мільярда євро, які будуть витрачені зокрема на виробництво життєво необхідних боєприпасів. До речі, це вагомий плюс до тих кредитних гарантій на 4 мільярди доларів, які були раніше надані Сполученими Штатами, щоб посилити нашу оборонну взаємодію з партнерами в постачанні для української армії.

Я дякую всім, хто сьогодні в Копенгагені підтримав Україну, і вірю, що такий формат співпраці прискорить нашу спільну перемогу.

У зверненні до учасників конференції я підкреслив, що всім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. І особливо після того, як Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один з найбільших злочинів держави-терориста. Сьогодні зафіксовані чергові прильоти російських снарядів по території станції, в безпосередній близькості від обʼєктів АЕС.

Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу та для висування якихось умов. І абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба. Наголошуємо на цьому на всіх рівнях – від Ради Безпеки ООН до контактів між державами. Лише повний відхід росіян із території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Хочу зазначити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо. Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів.

Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах.

Відбулася чергова розмова в постійному форматі «Єрмак, Салліван, Залужний, Міллі». Тематика розмови зрозуміла. Зміст – позитивний. А деталі, я думаю, – зайві.

Зустрівся сьогодні із шефом Хосе Андресом, засновником міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen. Він понад десять років годує людей у країнах, які стали жертвами війни чи стихійного лиха. Успішний ресторатор, працює в Америці, один із найвідоміших і найвпливовіших людей світу.

З перших днів повномасштабної війни Росії проти нашої держави його організація почала роботу на кордоні з Польщею – для переселенців. Згодом розгорнула активність у багатьох містах України – уже 5 тисяч людей там працюють. Більш як 130 мільйонів обідів приготовано для наших громадян.

Домовилися з паном Андресом про розширення такої гуманітарної місії, зокрема на райони, які поступово звільняються від російської окупації.

І я хочу сьогодні подякувати також усім українцям і громадянам держав – наших друзів, які допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, що створені цією війною. Тим, хто допомагає з житлом та роботою переселенцям. Тим, хто лікує та реабілітує поранених російськими обстрілами. Тим, хто доставляє на прифронтові території ліки, продукти харчування, засоби звʼязку. Тим, хто підтримує самотніх людей і сиріт цієї війни. І тим, хто допомагає відновлювати все те, що зруйнували російські терористи.

Це багатотисячна гуманітарна армія України та всього вільного світу, якій Росія не може й не зможе нічого протиставити. Я дякую вам!

Завтра буде насичений день – завтра буде багато подій і міжнародних, і внутрішньодержавних. Вже готуємося до них. Робимо все, щоб у наших захисників була надійна опора на політичному, на дипломатичному, економічному, гуманітарному та всіх інших рівнях.

Вічна слава всім нашим воїнам!

Слава кожному й кожній, хто боронить Донбас, Харківщину, південь, центр і всю нашу державу!

Слава Україні!