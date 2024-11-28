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Лише сильна позиція України може змусити російського диктатора відмовитися від власних намірів – Президент під час розмови з Олафом Шольцом

29 листопада 2024 року - 13:15

Лише сильна позиція України може змусити російського диктатора відмовитися від власних намірів – Президент під час розмови з Олафом Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави подякував Олафу Шольцу за оборонну підтримку України, загальний обсяг якої становить 12 млрд євро, та особливо – за лідерську роль у зміцненні протиповітряної оборони і німецькими системами ППО, і завдяки консолідації допомоги партнерів.

Лідери обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема можливості спільного виробництва озброєнь і нарощування спроможностей систем Patriot та IRIS-T.

Канцлер запевнив, що Німеччина продовжить надавати Україні оборонну підтримку, та поінформував про свою телефонну розмову з Володимиром Путіним.  

Президент України заявив, що російський диктатор не зацікавлений у припиненні війни та використовує кожен міжнародний контакт для поширення погроз та ультиматумів. Лише сильна позиція України може змусити його відмовитися від власних намірів.

Володимир Зеленський і Олаф Шольц обговорили можливість зустрічі й у двосторонньому форматі, і разом з іншими європейськими лідерами для координації спільних дій.

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