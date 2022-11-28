Лише спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України дасть змогу відновити справедливість і покарати всіх винних – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що саме спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України, до створення якого закликає наша держава, дасть змогу відновити справедливість і покарати всіх винних у жахливих злочинах, спричинених найбільшою війною у Європі з часів Другої світової.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на конференції «Можливі сценарії щодо переслідування Росії за злочин агресії», що відбувається в Парижі за участю членів робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Андрій Єрмак зазначив, що, згідно з офіційними даними Офісу Генерального прокурора України, за час повномасштабної війни Росії проти нашої країни скоєно понад 47,9 тис. воєнних злочинів, загинуло більш як 8,4 тис. мирних жителів, зокрема 440 дітей. Знищено 46 тис. будинків і десятки тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Серед іншого, зруйновано 1,4 тис. закладів для дітей. 11,4 тис. юних українців були примусово вивезені за межі країни.

«Звірства, з якими ми стикаємося, вражають. Коли наші правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи. Ми виявляємо такі страшні речі щоразу, коли звільняємо новий населений пункт», – розповів керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак наголосив, що за всіма злочинами стоїть один найбільший – так званий материнський злочин агресії, без розслідування якого й покарання винних ніколи не добитися правди.

«Немає жодних сумнівів у тому, що Росія несе повну відповідальність за скоєне. Російські солдати та їхні командири, які скоїли воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. Однак цього недостатньо. До кримінальної відповідальності за злочин агресії слід притягти російських посадових осіб», – переконаний він.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов розповів, що після аналізу всіх наявних міжнародних механізмів став зрозумілим високий ризик того, що нікого не буде притягнуто до відповідальності за злочин агресії, якщо не створити спеціальний міжнародний трибунал, який займатиметься лише розслідуванням злочину агресії проти України.

Так, Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, який розслідує злочини РФ проти України, не має достатніх юрисдикційних повноважень.

«За вісім місяців війни в Україні жодного зареєстрованого провадження в МКС, яке стосувалося б злочину агресії, просто не існує через об’єктивні причини», – зауважив він.

Для цілей спеціального міжнародного трибуналу може бути використана система покарань, яка застосовується в Міжнародному кримінальному суді. Покарання за злочин агресії проти України після того, як його буде доведено, може передбачати позбавлення волі на строк до 30 років або довічно.

Як зазначив Андрій Єрмак, спеціальний міжнародний трибунал може бути створений шляхом підписання договору між державами, які хочуть до нього приєднатися, або на основі угоди України з міжнародною організацією.

Керівник Офісу Президента нагадав, що створення спеціального міжнародного трибуналу підтримали Європарламент, парламентські асамблеї Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, парламенти України, Литви, Естонії, Чехії, Нідерландів, але зрештою потрібне рішення значної кількості країн, які хотіли б приєднатися до створення такого трибуналу.

«Це питання для всього світу. Якщо ми не будемо слідувати цим принципам, чи готові ми до того, що одного дня якийсь диктатор оголосить про свої територіальні претензії до якоїсь країни? Чи готові ми до нових гібридних війн, які ведуть правителі, відірвані від реальності? Чи погодитесь ви на міжнародний шантаж і терор, на правду, спотворену пропагандою? Чи готові ви прийняти смерть десятків тисяч невинних людей, серед яких багато жінок і дітей? Якщо ні – підтримайте створення нашого трибуналу! Кожен настільки, наскільки від вас це залежить», – закликав Андрій Єрмак.