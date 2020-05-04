Літак «Мрія» доставив в Україну понад 111 тонн медичного вантажу для лікарень

У Міжнародний аеропорт «Антонов» (смт Гостомель Київської області) прибув найбільший транспортний літак Ан-225 «Мрія» (ДП «Антонов»), який доставив з Китаю 111,5 тонни гуманітарного вантажу для українських медичних закладів. Борт зустрічали заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова та голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Медичне обладнання та засоби захисту закупила НАК «Нафтогаз України» за підтримки Офісу Президента та Міністерства охорони здоров'я. Весь перелік техніки та матеріалів узгоджений з МОЗ і буде безкоштовно розподілений між медичними закладами згідно з їхніми потребами.

Зокрема, було придбано 500 тис. захисних медичних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентгенапаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв. Вантажі прибули двома рейсами. Першу частину закупленого медичного обладнання та засобів захисту доставив в Україну літак Ан-22 «Антей» (ДП «Антонов») 4 травня. Сьогодні Ан-225 «Мрія» доправив в Україну понад 320 тис. захисних костюмів.

За словами Андрія Коболєва, загальна вартість партії – приблизно півмільярда гривень.

«Два літаки цієї партії вже прибули в Україну: перший – «Антей», другий – «Мрія» сьогодні, третій літак, як ми очікуємо, має прибути до кінця цього місяця. Основний вантаж – костюми – прибули саме сьогодні. І ми дуже сподіваємося, що з допомогою наших партнерів – МОЗ – ми зможемо ефективно та швидко розвезти цей вантаж всією країною саме в ті лікарні, які були визначено МОЗ і які потребують засобів захисту», – зауважив голова правління «Нафтогазу України».

Він нагадав, що раніше НАК виділила понад 12 млн грн на придбання різноманітних засобів захисту, які були закуплені в українських виробників.

«Але партію такого масштабу – а ми говоримо про 500 тисяч захисних костюмів – наразі в Україні виробити та придбати, на жаль, неможливо. Тому ми звернулися до наших давніх партнерів – це китайські державні корпорації, і нам вдалося домовитися про постачання у відносно короткий термін такої партії», – розповів голова правління НАК «Нафтогаз України».

Андрій Коболєв висловив подяку Президентові України, уряду та МОЗ, які допомогли з визначенням переліку та з листами підтримки до Китаю.

«Наші спільні зусилля і єдність у боротьбі з коронавірусною інфекцією дають свої результати. Сьогодні в Україні приблизно в 20 разів менше випадків захворювання, ніж в Іспанії, і в 12 разів менше, ніж у Росії. По-перше, ми дуже вчасно запровадили карантинні заходи й не допустили перевантаження лікарень. І доклали всіх зусиль спільно з усіма партнерами, щоб забезпечити медзаклади засобами індивідуального захисту та обладнанням», – сказала заступниця керівника Офісу Президента.

Вона подякувала медикам, які щодня допомагають берегти життя та здоров’я людей, а також усім відповідальним українським громадянам, які дотримуються карантину, завдяки чому Україні вдалося уникнути великої кількості інфікувань та летальних випадків. Але, незважаючи на ухвалене рішення щодо послаблення карантину, ризик наступних спалахів залишається.

«Тому Президент України Володимир Зеленський наголошує та вимагає, щоб щодня продовжувалася робота із забезпечення закладів охорони здоров’я засобами захисту та обладнанням і щоб формувалися необхідні резерви», – зазначила Юлія Соколовська.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко додав, що, крім засобів захисту, НАК «Нафтогаз України» закупила медичне обладнання, яке допоможе діагностувати та вчасно виявляти ускладнення.

«Цей вантаж має дві складові. Перша – це захист медперсоналу, який ми повинні вберегти. Друга складова вантажу – це обладнання, яке поїде до наших інфекційних лікарень, і це є чудова інвестиція в медичну інфраструктуру України», – зауважила зі свого боку Світлана Шаталова.

Після завершення санітарно-епідеміологічних процедур відбудеться розвантаження борту та переміщення медзасобів на склад. Найближчим часом вони будуть розподілені між медичними закладами країни як благодійна допомога. Список закладів, що отримають обладнання та захисні засоби, формується за результатами консультацій з МОЗ та керівництвом областей. Доставка вантажу відбуватиметься коштом НАК «Нафтогаз України».