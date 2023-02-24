Літаки – це захист нашого неба, і ми почали важливі кроки щодо цього – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що готовність деяких країн-партнерів розпочати навчання українських льотчиків є першим важливим кроком для отримання Україною західних винищувачів. Про це Глава держави сказав під час прес-конференції для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

«Захист неба – це ППО, але не тільки ППО. Також ми говоримо сьогодні про літаки – це теж частина ППО. І наші партнери розуміють, що ми хочемо використовувати це як захист нашого неба, інфраструктури та цивільного населення. Тому ми почали важливі кроки вперед. Моя зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії дає відповідь на питання, чи є в України шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією. І сьогодні в мене була зустріч із Прем’єр-міністром Польщі – ми відкриваємо навчання на F-16», – розповів він.

За словами Президента, переговори щодо тренування українських пілотів ведуться з іще кількома країнами Європи.

Глава держави нагадав, що було декілька етапів у процесі ухвалення рішень про отримання Україною західної зброї. Спочатку це були артилерійські системи, потім броньована техніка й танки.

Володимир Зеленський відзначив, що партнери бачать успіхи нашої армії на полі бою, вірять у нас і допомагають.

«Єдине слабке місце – це терміни. Терміни – це втрата людей. Тому потрібне пришвидшення постачання зброї», – наголосив Президент.