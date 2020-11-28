Люди мають отримувати соціальні виплати та сервіси у себе в громаді – Юлія Соколовська

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська наголошує на важливості якнайшвидшого поширення застосування програми «Соціальна громада» у громадах.

«Люди мають отримувати соціальні виплати та сервіси у себе в громаді, а не в районах. Тому важливо якнайшвидше масштабувати програмний комплекс «Соціальна громада», який добре зарекомендував себе, на кожну громаду», - наголосила вона під час участі у конференції Програми U-LEAD with Europe «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг 2020-2021», яка проходила в Українському домі.

Юлія Соколовська детально розповіла про виклики, які постали у сфері соціальної політики у зв’язку із завершенням децентралізації, укрупненням районів та перерозподілом повноважень із соціального захисту між укрупненими РДА, центральними органами виконавчої влади та місцевими громадами.

Заступник керівника Офісу Президента зазначила, що з 1460 громад нині до «Соціальної громади» підключено вже понад 400, а ще 141 – у процесі під'єднання. Тож необхідно активізувати роботу з долучення громад до цього комплексу, щоб до березня 2021 року він працював у кожній з них. Не можна допустити жодного дня погіршення соціальної підтримки для людей, які її потребують, зауважила вона.

Вона також нагадала присутнім, що для координації місцевої влади та центральних органів влади Глава держави утворив Раду соціального розвитку регіонів, яка слугує майданчиком з узгодження нагальних соціальних проблем та пошуку шляхів їхнього вирішення. Питання розподілу повноважень у сфері соціального захисту, фінансування та доступності структур, які забезпечуватимуть громадянам соціальну підтримку та соціальні виплати розглядалися на першому засіданні ради, зазначила Юлія Соколовська.

Під час конференції Програми U-LEAD with Europe «Досягнення та виклики у сфері адміністративних послуг 2020-2021» обговорювалися питання щодо вдосконалення законодавства, використання найкращих практик забезпечення адміністративними послугами. Важливим аспектом дискусії були шляхи взаємодії між центральними та місцевими органами влади у сфері надання адміністративних послуг. У заході також взяли участь Голова Представництва ЄС в Україні, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України, представники центральних органів виконавчої влади.