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Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися – Президент

14 областей уже повністю виплатили надбавки до заробітної плати за березень лікарям, які працювали з хворими на COVID-19, решта областей розрахуються найближчими днями. Водночас регіони почали виплати доплат за квітень. Про це на запитання Президента Володимира Зеленського повідомили в Міністерстві охорони здоров’я на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

До того ж профільне міністерство вже розпочало укладення контрактів на закупівлю засобів захисту від коронавірусу. Також сьогодні в регіони відправлять понад 70 тисяч костюмів біологічного захисту для медиків, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.

«Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку», – зазначив Володимир Зеленський.

Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.

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