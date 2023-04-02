Людство має пам’ятати кожне українське місто, героїзм і стійкість яких дають майбутнє всім, хто цінує життя – Президент із нагоди річниці деокупації Бучі

Президент України Володимир Зеленський, Президент Республіки Молдова Мая Санду, Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб та Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович узяли участь у заходах з нагоди річниці звільнення від російських загарбників міста Бучі Київської області.

«Минув рік від того дня, коли відбулося вигнання російських окупантів із нашого міста Бучі. Міста, про яке тоді світ іще не знав. Міста, про яке відтоді світ уже не забуде. Ми не дамо забути. Людська порядність не дасть забути», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до присутніх.

За його словами, на вулицях Бучі світ побачив те, що Кремль прагнув принести й на інші вулиці України, Європи та світу, які могли б захопити російські окупанти, якби їх не зупинили українські захисники.

«Український народе! Ти зупинив найбільшу антилюдську силу нашого часу. Ти зупинив силу, яка зневажає й хоче знищити все те, що дає значення людині», – наголосив Глава держави.

На його переконання, Росія вбиває, катує, тероризує, бо прагне знищити людську гідність, щоб людина на території, яку контролює Кремль, була лише пилом під ногами тих, хто утримує владу.

«Так є в Росії сьогодні. І так ніколи не буде в Україні, в усій Європі, на землі кожного з народів, які захищають свободу разом із нами», – переконаний Володимир Зеленський.

Він акцентував, що вже понад 400 днів український народ повністю сконцентрований на відбитті геноцидної повномасштабної агресії Росії. Україні допомагають друзі – народи, які також вірять у те, що життя людини є найвищою цінністю.

«Я дякую кожному такому народу! Дякую лідерам, які присутні сьогодні тут, у Бучі, і кожній державі, яка представлена на сьогоднішніх важливих заходах, і всім народам, які підтримують нас із перших днів повномасштабної війни», – сказав Президент.

Він наголосив, що на українській землі відбувається битва за основу вільного світу. І людяність точно переможе, а російське зло впаде саме тут, в Україні.

«Але людство має пам’ятати кожне українське місто, чий героїзм і стійкість дають майбутнє всім, хто цінує найголовніше – життя», – резюмував Глава держави.

Президент Молдови Мая Санду у виступі зазначила, що в ці дні ми вшановуємо пам'ять невинних жертв жорстокої російської навали на Україну та висловлюємо захоплення українськими захисниками, які її відбили.

«Ми разом з вами згадуємо жертв жорстоких вчинків російських військ щодо громадян України. Демократичні держави мають працювати разом, щоб було проведено розслідування, були покарані ті, хто вчинив ці жорстокі дії», – наголосила вона.

Мая Санду акцентувала, що Молдова підтримує Україну й робитиме це, допоки всі українці не матимуть змоги повернутися до своїх безпечних домівок.

«Ми віримо в українську перемогу в цій битві за своє існування, за відновлення територіальної цілісності й закликаємо до правосуддя, без якого миру ніколи не буде», – сказала Президент Молдови.

Прем’єр-міністр Словенії наголосив: те, що російський агресор зробив у Бучі з мирними громадянами, не можна пробачити ніколи.

«Саме тому ми разом із вами в цю важку хвилину й відчуваємо свій обов’язок допомогти вам у боротьбі за вашу свободу», – зазначив Роберт Голоб.

Він також висловився за необхідність притягнення до відповідальності всіх, хто скоював воєнні злочини в Україні.

«Ця війна – неспровокована й непотрібна. Це нам усім нав’язали. Але тепер вона об’єднала нас, сьогодні всі ми – українці. Дозвольте мені згадати, що сьогодні ми пов’язані як ніколи. Разом з вами й ми – козацького роду. І разом з нами ви знову запануєте у своїй сторонці», – сказав голова словенського уряду.

Прем’єр-міністр Хорватії у виступі зазначив, що вже вдруге відвідує Бучу та пам’ятає всі ті жорстокі речі, які скоїли російські загарбники всього лише за місяць окупації цього міста.

«Злочини, скоєні в Бучі, показали справжнє обличчя російської агресії», – наголосив Андрей Пленкович.

Водночас, за його словами, українські громадяни, військовослужбовці та керівництво країни показали світові, що значить – боротися за свою свободу та спільні європейські цінності.

«Ви заслуговуєте на те, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність і звільнила тимчасово окуповані території. Саме тому наша підтримка України – політична, гуманітарна, фінансова, військова – триватиме», – сказав Прем’єр-міністр Хорватії і додав, що за злочини, скоєні російськими окупантами, має бути покарання.

Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер зі свого боку зазначив, що весь світ рік тому бачив жах злочинів, скоєних російською армією. Він наголосив на необхідності покарання тих, хто їх скоїв.

«Україна заслуговує на те, щоб бути вільною демократичною державою, саме тому ви матимете нашу повну підтримку», – запевнив він і додав, що Словаччина підтримуватиме Україну як на шляху до ЄС, так і у відвоюванні її територій.