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Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці – Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в США

1 березня 2025 року - 11:13

Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці – Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою в США

В Українському домі у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою та ветераном війни, який проходить лікування в США, Андрієм Смоленським.

Глава держави подякував за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу – не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну.

«Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після. Дякую, що ви так гідно представляєте в США нашу державу й наші інтереси. Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені», – наголосив Президент.

Зокрема, під час зустрічі говорили про сприяння Україні з боку США та небайдужість американського народу впродовж усіх трьох років повномасштабного російського вторгнення, єдність із європейськими партнерами, роль української громади в підтриманні нашої держави та зусилля для повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія.

Також на зустрічі був присутній екскомандир групи аеророзвідників 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Андрій Смоленський, який після важких поранень на фронті проходить лікування в США. Він розповів, що не лише лікується сам, а й допомагає іншим пораненим воїнам.

«Ви – герой. Надихають такі героїчні люди, як ви. Я вам вдячний за те, що ви зберегли нашу незалежну Україну. Зберегли нашу націю, народ, єдність – це дуже важливі речі», – сказав Володимир Зеленський.

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