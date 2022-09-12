Майбутній безпековий договір для України має бути юридично зобов’язувальним і містити конкретні строки – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначає, що наша держава прагне укладення договору щодо безпекових гарантій, який містив би чіткі юридичні зобов’язання та конкретні строки реагування у разі нової потенційної агресії проти України.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, присвяченої презентації рекомендацій щодо безпекових гарантій для України, які напрацювала Міжнародна робоча група Єрмака-Расмуссена.

«Документ, який ми сьогодні презентуємо, – це рекомендації. Він не є остаточним текстом майбутнього безпекового договору. Але я хотів би наголосити на важливості для нас того, щоб цей документ був юридично обов’язковим», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, майбутня структура безпеки для України має передбачати не лише великий рамковий договір, а й можливість підписання детальніших двосторонніх угод, а також договорів, які можуть мати на меті розв’язання певних питань. Наприклад, угод щодо повітряної безпеки, щоб захистити українське небо, або щодо безпеки в Чорноморському регіоні.

«Важливо, щоб усі ці угоди були ратифіковані парламентами країн, що надавало б їм юридично зобов’язувальний характер», – переконаний керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зауважив, що Україна наполягатиме на тому, щоб у майбутньому договорі були вказані чіткі строки.

«Сьогодні весь світ побачив свою помилку, що такі потужні інструменти, як, наприклад, санкції, не були використані до початку війни. Тому вкрай важливо, щоб у цьому документі будь-який потенційний агресор бачив: якщо він щось зробив – протягом 24, 48, 72 годин відбудеться це й це. І безпосередньо в тексті договору, безумовно, ці терміни будуть вказані», – розповів він.

Зі свого боку колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен пояснив, що назва майбутнього документа – compact. Це дає змогу уникнути асоціацій із Будапештським меморандумом, який не працює, і цей термін набагато потужніший.

Він наголосив на важливості того, що мають бути взяті політичні зобов’язання, щоб оборонна допомога Україні у разі нової агресії надавалася терміново.

«Якщо Україна в майбутньому знову зазнає нападу, то за її запитом гаранти повинні будуть зібратися для колективних консультацій протягом дуже короткого часу, наприклад 24 годин. І на підставі цих консультацій далі країни-гаранти разом чи окремо можуть вжити заходів у межах, наприклад, 72 годин», – зазначив Андерс Фог Расмуссен.

Андрій Єрмак підсумував, що відтепер завданням України є відпрацювати базові пропозиції з усіма державами-партнерами, здатними стати гарантами її безпеки, побудувати такі політичні та юридичні механізми, які не дадуть агресору жодного шансу.