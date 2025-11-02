Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту

У смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ і його околиці, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та заслухав доповідь командира.

Командир бригади Андрій Турчин доповів про оперативну обстановку у смузі відповідальності його підрозділу, забезпечення позицій усім необхідним, логістику та ротації військових. За його словами, бригада є одним із лідерів у застосуванні дронів-перехоплювачів.

Під час спілкування з командирами відділень обговорили досвід бригади, подальший розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів «18–24», майбутній перехід на контрактну армію, особливості комплектування бригади, підготовку військових і цифровізацію процесів в армії.

Глава держави подякував воїнам за захист України й щоденну службу та відзначив їх державними нагородами. Пам’ять загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.