Є хороший результат для нашої ППО – Україна має тепер більше «петріотів» – звернення Президента
2 листопада 2025 року - 19:40

Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту

4 листопада 2025 року - 16:42

На пункті управління 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Володимир Зеленський заслухав доповідь військових про ситуацію на Добропільському напрямку

4 листопада 2025 року - 15:08

Щорічний звіт Єврокомісії про розширення засвідчив прогрес України в підготовці до перемовин і готовність до відкриття трьох переговорних кластерів

4 листопада 2025 року - 14:59

Президент зустрівся з воїнами 1-го корпусу НГУ «Азов», який веде оборону на Донеччині, та відзначив їх нагородами

4 листопада 2025 року - 14:00

Робоча поїздка Президента на Донеччину
4 листопада 2025 року - 14:09

У смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ і його околиці, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та заслухав доповідь командира.

Командир бригади Андрій Турчин доповів про оперативну обстановку у смузі відповідальності його підрозділу, забезпечення позицій усім необхідним, логістику та ротації військових. За його словами, бригада є одним із лідерів у застосуванні дронів-перехоплювачів.

Під час спілкування з командирами відділень обговорили досвід бригади, подальший розвиток напряму дронів, реалізацію програми контрактів «18–24», майбутній перехід на контрактну армію, особливості комплектування бригади, підготовку військових і цифровізацію процесів в армії.

Глава держави подякував воїнам за захист України й щоденну службу та відзначив їх державними нагородами. Пам’ять загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

Робоча поїздка Президента на Донеччину

4 листопада 2025 року - 14:09
