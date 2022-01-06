Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19 – нарада під головуванням Президента

В Україні лише нещодавно дозволили введення бустерної дози вакцини проти COVID-19, але вже майже 100 тис. громадян отримали третє щеплення. Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Загалом зростають темпи вакцинації у порівнянні зі святковим тижнем. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня було щеплено 552 тис. громадян, а від початку кампанії з вакцинації зроблено 29,37 млн щеплень. Вакцинацією охоплено 15 млн українців, з яких 14,28 млн отримали дві дози.

Володимир Зеленський наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. Так, на сьогодні майже 100 тис. українців зробили третє щеплення.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також повідомив, що в сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації, облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ «Станиця Луганська» на лінії розмежування.

Глава держави зауважив, що такий центр потрібно облаштувати й на КПВВ «Новотроїцьке» в Донецькій області.

Водночас, за інформацією Кабінету Міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тис. минулого тижня проти 28 тис. позаминулого.

Кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тис. громадян.

Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України – у «жовтій» зоні, повідомили в Кабміні.

За прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських.

Крім того, як доповіли урядовці, найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою «єПідтримка» вакцинованими особами, старшими за 60 років.

Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років.