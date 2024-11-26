Майже 200 російських дронів проти України за добу – це майже 200 доказів, що російські бажання вкрай далекі від будь-яких ідей про справжній мир – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Головне на цей час.

Майже 200 російських ударних дронів за одну ніч. Більшість вдалося збити або знешкодити завдяки РЕБ. Я вдячний усім мобільним вогневим групам, усім розрахункам ППО та РЕБ. Це було значне збільшення тиску на Україну через такий терор. І важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості таких загроз. Але, на жаль, не на сто відсотків. У Тернопільській області досі триває ліквідація наслідків удару. Майже 200 російських дронів проти України за добу – це майже 200 доказів, що російські бажання вкрай далекі від будь-яких ідей про справжній мир.

Зараз у Сумах іще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, і дитячий садок поруч. Попередньо це був обстріл із ракетної системи залпового вогню. І захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. Саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим партнерам.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Вранці. І буде ще одна розмова ввечері. Пріоритети – вони очевидні. Фронт – Покровський напрямок, Курахівський. Також – Курська операція. Ми цінуємо те, що партнери зараз реалізовують заявлені пакети підтримки. Реалізовують достатньо своєчасно. І важливо, щоб обсяги того, про що оголошується, відповідали нашим домовленостям та об’єктивним потребам. Потрібен новий поштовх постачанню заради оборони. І в грудні маємо це забезпечити.

Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною! Дякую!

Слава Україні!